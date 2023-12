Logró Julio Velázqauez frenar la caída del Real Zaragoza tras llegar como relevo de Fran Escribá y después de un debut agrio en Albacete para consolidar un camino muy claro con la buena victoria ante el Leganés y el convincente empate en el feudo del Espanyol. Dos enemigos de tronío y que constataron que el conjunto aragonés ha vuelto, que ya es un equipo reconocible tras dibujar un espectro en la última etapa con Escribá, con una caída global y a todos los niveles, pero también inesperada tras el gran comienzo de Liga. A la reacción, apoyada en esa mayor consistencia, le resta coger vuelo en forma de puntos y victorias, empezando por asaltar (18.30 horas) la casa prestada de un Amorebieta en descenso y con cambio de técnico con el estreno de Jandro Castro.

Este encuentro y el del miércoles en La Romareda ante el Levante suponen el final de la primera vuelta, la despedida de 2023 y abren un periodo de tres semanas de parón liguero y el mercado de enero. Los dos partidos son claves, pues, para que el Zaragoza confirme su mejoría y llegue a ese intermedio del torneo mejor situado y con mayores dosis de optimismo, para que se acerque a la zona noble de la tabla, un territorio del que se alejó por la gravedad de una crisis que le llevó a no ganar durante 8 jornadas seguidas hasta que lo hizo ante el cuadro pepinero en La Romareda. El paso ahora con Velázquez es lograrlo a domicilio.

El duelo ante el Amorebieta, que lleva una victoria en 13 jornadas, lo que le costó el puesto a Haritz Mujika, es propicio, porque el rival, un recién ascendido, es de los más flojos de la categoría, si bien en Lezama, en la ciudad deportiva del Athletic, están manteniendo el tipo mucho mejor. Además, la gran mayoría de sus partidos se le han escapado por detalles, ya que son un bloque intenso y que compite bien, aunque le falte calidad y capacidad para vivir mejor en esta Segunda.

Cerca de 600 zaragocistas en Lezama El Zaragoza vendió todas las entradas que tenía, por lo que cerca de una quinta parte del aforo de Lezama estará ocupado por zaragocistas. Así, habrá cerca de 600 seguidores blanquillos en un campo de 3.200 espectadores y que puede tener la mejor entrada de este curso, donde la asistencia media supera por poco los 1.000.



Un posible cambio

Con todo, el choque no es sencillo para este Zaragoza más intenso y enérgico, con mejores armas para ganar duelos y con la línea defensiva adelantada para vivir más cerca del área del rival que Velázquez ha parapetado en un esquema de tres centrales, un 5-3-2 que en fase ofensiva es un 5-4-1. La apuesta salió bien ante el Leganés y el Espanyol, donde en el tramo final y ante un enemigo con 10 ya cambió a defensa de cuatro, con respuesta también positiva, y todo apunta a que se mantendrá el guion y también los nombres, si bien la buena irrupción de Manu Vallejo ante el Espanyol, gol incluido le puede llevar al once sacrificando a algún jugador de la medular. Para Velázquez Maikel Mesa, el más flojo de los zaragocistas en Cornellá, es casi intocable, aunque si da ese giro en el equipo el sacrificado estaría entre el canario y, más probablemente, Toni Moya, de restablecida mejor versión en los últimos duelos.

Las bajas son las de las últimas semanas, sin el añorado Cristian, que deja su sitio de nuevo a Rebolo con Poussin en la rampa de salida, sin los goleadores Bakis e Iván Azón, ni tampoco Lecoeuche ni Nieto, para que el carrilero zurdo en esa apuesta con defensa de cinco de los dos últimos duelos esté descubriendo a Valera como alternativa muy válida, aunque no para el lateral, donde Velázquez ubicó de manera sorprendente a Francho en el tramo final ante el Espanyol tras cambiar el esquema.

El Zaragoza llega a Lezama con ese ánimo mejorado, con la faz más sonriente, pero necesitado de puntos para no dejar escapar más el tren de la promoción, y por ende, el del ascenso directo, que ya se ha perdido bastante terreno en estos meses y Velázquez asegura que la cercanía del duelo ante el Levante, con solo 72 horas de por medio, no supone ningún condicionante en forma de rotaciones. Habrá que ver si solo es una pose o no.

Jandro, el debutante total

En el Amorebieta y también en el fútbol profesional se estrena Jandro Castro, talentoso centrocampista de amplio recorrido y que ha dirigido en el banquillo solo al Acero y al Villarreal C. Su buena relación con el directo deportivo azul, Asier Goiria, ha llevado a una apuesta por un técnico joven y con gusto por el buen fútbol, aunque el escenario le va a obligar a ser más práctico. Habrá cambios en el Amore, de esquema y de nombres, en un equipo donde están los exzaragocistas Lasure y Erik Morán y que tiene de baja a Marino y Etxeita.

Solo tres entrenamientos ha tenido Jandro Castro para intentar que el Amorebieta asuma sus ideas tras ocupar el sitio de Haritz Mujika. «Me he encontrado un grupo unido, un señor equipo. He intentado poner el foco más en la parcela defensiva y vamos a estar preparado», aseguró este sábado el entrenador de Mieres, de 44 años, y que llega después de salir del Villarreal C esta misma semana, al que entrenaba en Tercera RFEF (grupo VI), para dar el salto al fútbol profesional.

«La idea es ser muy agresivos defensivamente, estar muy juntitos, defender bien centros laterales, la estrategia y apretar arriba. Cuando tengamos el balón ser verticales y rápidos, no tenerlo por tenerlo», dijo Jandro, que apunta a jugar con un 4-2-3-1 y recuperar al mediapunta, con cambios importantes en ataque. Sobre el Zaragoza de Velázquez afirmó que «ahora es más fuerte defensivamente sobre todo al cambiar el sistema y jugar con cinco es más difícil hacerle daño. Son más sólidos, defienden mejor y es un muy buen equipo, tanto en defensa como en ataque», dijo Castro, una apuesta muy personal de Goiria, al que le une una estrecha relación al coincidir como jugadores en el Girona en la 11-12.

Alineaciones probables

SD Amorebieta: Pablo Campos; Álvaro Núñez, Manu Hernando, Gayá, Lasure; Sibo, Carbonell; Dorrio, Quintero, Edwards y Jauregi.

Real Zaragoza: Rebollo; Fran Gámez, Mouriño, Jair, Francés, Germán Valera; Francho, Marc Aguado, Maikel Mesa; Manu Vallejo y Mollejo.

Árbitro: José Antonio López Toca (Comité Cántabro).

Campo: Lezama.

Hora: 18.30.