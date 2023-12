El Real Zaragoza ha partido esta tarde en autobús con destino a Bilbao donde mañana domingo a las 18.30 horas se mide al Amorebieta en la ciudad deportiva de Lezama en un duelo en el que Julio Velázquez ha recuperado para la convocatoria a Marcos Luna, baja ante el Espanyol por decisión técnica, y se lleva de tercer portero al arquero del Deportivo Carlos Calavia, que ya había estado en la citación copera, en las dos de hecho, ante el Atzeneta, ya que en la primera se suspendió el partido, pero que debuta en Liga en una expedición. Mientras, con respecto al duelo ante el conjunto catalán se caen Juan Sebastián y el portero del Aragón Acín.

La citación, de 23 jugadores, tiene las bajas de Bakis, Lecoeuche, Nieto, Cristian Álvarez e Iván Azón, las cinco ausencias esperadas, ya que ninguno de ellos volverá a jugar hasta 2024, aunque en el caso de Nieto no se le espera hasta abril. Mientras, Mouriño, que había arrastrado molestias en el aductor que le hicieron entrenar a menor nivel el miércoles y el jueves, está en la lista y será titular, ya que salvo sorpresa el once y la apuesta de tres centrales se repetirán en el duelo ante el Amorebieta tras el empate en el feudo del Espanyol, si bien Velázquez podía optar por Manu Vallejo en lugar de Maikel Mesa o Toni Moya para darle más capacidad de llegada al equipo.