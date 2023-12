Tres factores impidieron al Real Zaragoza sumar los tres puntos frente al Amorebieta a juicio de Julio Velázquez. Uno, el estado del césped, que impidió dar continuidad al juego, aunque esto afectó a ambos equipos. Dos y tres, dos decisiones arbitrales: la no expulsión de Morcillo tras su entrada por detrás a Maikel Mesa y el penalti no señalado por mano de Fénix en la línea de gol al disparo de Toni Moya. «Hay dos acciones concretas que nos han penalizado, que podíamos haber jugado mucho tiempo en superioridad y el gol de Toni, es que era gol y, en base a los criterios que nos comentan, es penalti clamoroso», señaló el preparador zaragocista.

Velázquez mostró todo su respeto por los colegiados, pero comentó las jugadas, que además acaba de ver repetidas antes de salir a la sala de prensa, «por responsabilidad hacia mi club, mi equipo, mis jugadores que lo han dejado todo y mis aficionados. Las tengo que comentar porque nos han privado de llevarnos la victoria. La de Toni me parece clamorosa. La de Maikel creo que nos tendría que haber permitido jugar en superioridad numérica. Es mi punto de vista con todo el respeto hacia los que deciden», añadió Velázquez.

No obstante, eso forma parte de lo «incontrolable» para un equipo, como explicó el técnico. «Dentro de lo controlable, de no empezar bien hemos sido capaces de ajustarnos y meternos en partido a base de lo que demandaba el encuentro». Y es que el Zaragoza empezó bastante mal y luego fue mejorando conforme el técnico ajustaba su dibujo en el césped.

«Ha sido un partido trabado, también motivado porque el césped no ayudaba en exceso a que el equipo en posesión pudiera tener cierta continuidad. Nosotros hemos ido de menos a más. No hemos entrado bien en el partido, ellos entraron mejor. A partir de ahí hemos sido capaces de darle la vuelta a los desajustes que estábamos teniendo, hemos igualado el encuentro y ha habido fases en que hemos estado bien y por encima del adversario. Hemos modificado la estructura porque nos estaban fijando demasiado fácil la primera línea y no dejaban salir a acosar a los laterales contrarios y estábamos deslavazados por dentro. Creo que el equipo ha crecido, mejorado y hemos estado metidos en todo momento y hasta el final en disposición de ganar», explicó Julio Velázquez.

Esos cambios no tienen por qué ser definitivos ni tener continuidad en próximos partidos. «Tenemos que estar preparados para plantear diferentes estructuras en base a lo que somos nosotros y teniendo en cuenta las posibles debilidades del contrario. Tenemos que estar capacitados para empezar con un sistema y durante el encuentro tener la capacidad de modificar, eso es el fútbol actual, hay que ser versátiles», explicó el técnico, quien agradeció el gran compromiso de sus jugadores para poder adaptarse a todos esos cambios de dibujo.