El regreso del Real Zaragoza a la actividad tras el empate en Lezama ante el Amorebieta permitió ver a Iván Azón sobre el césped con los suplentes y los que menos minutos tuvieron en el partido del domingo. El delantero, que se lesionó el 23 de noviembre tras un golpe en la rodilla derecha en un entrenamiento, si bien ya había jugado con molestias en la zona, está "con buenas sensaciones" y la previsión es que pueda estar a disposición de Julio Velázquez en el partido ante el Eldense, en el retorno tras el parón navideño, en el fin de semana del 14 de enero. Azón solo hizo el primer ejercicio con el grupo y después corrió en solitario por el césped.

El canterano, que se ha perdido los partidos ante el Albacete, el Leganés, el Espanyol y el Amorebieta y que tampoco estará ante el Levante este miércoles (19.00 horas), no pasó por el quirófano, ya que se barajó una artroscopia en la zona, y viendo su sensaciones parece que la decisión ha sido la acertada, ya que esa intervención ya habría supuesto con total seguridad unos dos meses de baja. El Zaragoza aseguró el lunes 27 de noviembre que el delantero zaragozano sufrió "una artropatia a nivel de su rodilla derecha", un diagnóstico poco conciso en su exposición. En la lesión de Azón había un daño del cartílago, además de algún tipo de afectación más, pero de carácter leve, el menor de los que puedan darse. Los problemas de cartílago en la rodilla, si son graves, suelen ser muy complicados de superar y con muchos meses de por medio, algo que saben bien exzaragocistas como Vigaray o Javi Ros, que los vivieron en el club aragonés, pero en el caso de Azón el nivel de ese problema sería mucho menor.

El resto de lesionados

Mientras, siguen sin aparecer por el césped de la Ciudad Deportiva los otros lesionados, Cristian Álvarez, Nieto, Lecoeuche y Bakis, que como estaba previsto tampoco volverán en este 2023. El meta, que se recayó en una lesión en el isquiosural izquierdo el 21 de octubre frente al Eibar tras haberse lesionado ante el Andorra el 5, apareció por el césped en varias sesiones al principio de mes, sin completar en ninguna ni de lejos el trabajo de sus compañeros, pero se optó por respetar el plan con él y esperar hasta 2024 para evitar una nueva recaída en la zona. Lo previsto es que vuelva a saltar al césped tras el regreso del parón vacacional el 28 de diciembre.

Lecoeuche, con una lesión con afección tendinosa que sufrió en Albacete el 25 de noviembre en el bíceps femoral derecho, prosigue con una recuperación que en principio le llevará más allá del partido ante el Eldense, probablemente hasta finales de enero, ya que la rotura fibrilar afectó al tendón. Con Bakis lo previsto es que regrese en enero, pero se ha ido con precaución en su caso y la sensaciones no son todavía las esperadas, según aseguran algunas fuentes. Se lesionó en un entrenamiento el 4 de noviembre y se le diagnosticó una meniscopatía en la rodilla derecha, aunque se optó por un tratamiento conservador y no operar. De momento, no hay fecha para su regreso y se ha perdido ya siete partidos y la Copa. A Nieto, con una grave lesión muscular en la zona isquiotibial derecha el 10 de setiembre en Cartagena y de la que fue operado, no se le espera al menos hasta abril.

En la lesión de este lunes en la Ciudad Deportiva estuvieron del Aragón el meta Calavia, Borge, Vaquero, Pau Sans y Cuenxca, que viajaron para el partido en Lezama, además de Jay, Reda y Pablo Cortés.