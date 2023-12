El Real Zaragoza mostrará su "extrañeza" y "descontento" con la actuación arbitral del pasado domingo en Lezama en la asamblea general de LaLiga prevista para este jueves. Ese es el cauce elegido por el club aragonés para exponer su incomprensión ante lo que considera un grave error que tuvo una incidencia directa en el devenir del encuentro y en el resultado final.

La exposición, que llevará a cabo el director general Raúl Sanllehí, alcanza, principalmente, a la jugada en la que, según la entidad aragonesa, se debió decretar el penalti y la expulsión del defensa del Amorebieta Félix al desviar con el brazo un disparo de Toni Moya que iba directo a la red. López Toca, colegiado del encuentro, consideró que el zaguero llevaba el brazo pegado al cuerpo y, por lo tanto, no señaló la pena máxima. Pero el malestar del Zaragoza se refiere a la decisión del árbitro del VAR, Fuentes Molina, de no reclamar a su colega que acudiera a ver la jugada en la pantalla.

De momento, el Real Zaragoza no tiene previsto elevar una queja al Comité Técnico de Árbitros o a la Federación Española de Fútbol. Mientras, Julio Velázquez optó por pasar página de ese arbitraje de López, dejando claro antes que "condicionó el partido. La acción de Maikel Mesa (la entrada de Morcillo) tenía que habernos dejado en superioridad numérica muchos minutos y después hay un penalti como una casa en el disparo de Toni Moya. No sirve de justificación para nada, pero eso obvio que acontece y te limita", aseguró el entrenador, que ya se quejó en la sala de prensa de Lezama de esas dos jugadas que vio decisivas. "Con las explicaciones que se dan a principio de temporada esas dos acciones se deberían haber penalizado de otra forma, pero no me desgasto más en esto, mi foco ya está puesto en el Levante", añadió Velázquez, para el que el hecho de que se eleve o no una queja por parte del club "no es algo de mi competencia", aunque al final el club ha optado por abordar esa situación en la asamblea de LaLiga.