El Real Zaragoza no se trajo la victoria de Lezama ante el Amorebieta en un partido marcado por las decisiones arbitrales en su contra, con un claro penalti no pitado por mano de Garreta y con una roja perdonada a Morcillo, pero también por el mal inicio y el irregular encuentro zaragocista, que concedió muchas más ocasiones al rival que al Espanyol o al Levante: "Un paso atrás no se dio", proclamó Julio Velázquez, que sigue viendo evolución en su Zaragoza, que suma 5 puntos de 12 tras su llegada para sustituir a Escribá. "Estamos en una línea óptima, el equipo crece y compite, ya que jugando de local o de visitante siempre está en disposición de ganar", aseveró.

Con todo, el entrenador insistió en que ante el Amorebieta el Zaragoza no empezó como debiera, ya que "no entramos bien al partido, tuvimos que reajustarnos y hasta el descanso no me quedé conforme. La segunda parte la iniciamos bien y después el encuentro estuvo para todo, para ganarlo y también para perderlo. No era lo buscado ese empate, queríamos ganar, pero hay que valorar la capacidad de dar respuesta y solucionar cosas. No fue un encuentro con el que disfruté ni en el que me sentí cómodo, pero estos choques que se traban si no los puedes ganar se trata al menos de puntuar y ahora hay que hacer bueno ese empate ganando al Levante", reflejó el entrenador, con la vista ya puesta en el duelo de este miércoles, el último partido de 2023, y con solo 72 horas de margen desde la cita en Anoeta. "El que haya tan poco tiempo no va a ser una excusa, porque todos equipos estamos en la misma tesitura y hay que naturalizar en el alto rendimiento jugar miércoles y domingo. Hay que ver cómo van recuperando los futbolistas y decidir en función del partido que imaginamos y del rival, aunque hay posiciones que las tengo claras y en otras tengo que ver", añadió el míster zaragocista, que nunca da pìstas sobre sus intenciones y que suma tres partidos con el mismo once y el mismo esquema de salida, si bien ante el Levante apunta a haber movimientos en sus decisiones.

Un buen parón de tres semanas

En todo caso, el empate ante el Amorebieta "no obliga ni más ni menos a ganar contra el Levante", enemigo del que espera un "partido precioso y ojalá podamos ganar para irnos con ese punto de optimismo al parón", un descanso de más de 20 días, ya que la siguiente cita no llegará hasta el fin de semana del 14 de enero ante el Eldense. "Nos servirá para trabajar conceptos y situaciones, quiero aprovechar ese tiempo con calidad y estoy feliz de tenerlo para seguir progresando y evolucionando", manifestó el técnico, que primero ha dado una semana de vacaciones a sus jugadores, desde después del partido del miércoles hasta el 27 de diciembre.

La importancia de ese triunfo ante el conjunto granota, que permitiría arribar al parón y al final de la primera vuelta con 30 puntos es notoria, aunque para Velázquez "no se trata de dar más o menos valor a la victoria, sino que yo se lo doy al cómo llegamos. Por la coyuntura del calendario, ganar sería maravilloso, porque además supondría otro partido más sin perder y superar a un rival de entidad. No es lo mismo irte al descanso de la Liga con el sabor de una victoria y por supuesto le damos valor", dijo el entrenador salmantino, teniendo en cuenta que el Zaragoza solo ha ganado dos encuentros en las últimas 15 jornadas de Liga, lo que ya provocó el cese de Escribá y la llegada de Velázquez tras la derrota en el derbi con el Huesca.

Toni Moya y Aguado

Para afrontar ese partido, Velázquez reveló que Toni Moya no terminó el duelo ante el Amorebieta y fue relevado por una leve sobrecarga, aunque "no es nada importante", y que también tuvo que quitar a Marc Aguado porque "venía de un proceso de fiebre y congestión y vimos que ya no podía más". Con todo, "la gente en líneas generales ha llegado bien después del partido del domingo" para afrontar el pleito del miércoles en La Romareda.

En ese choque no estarán los lesionados Azón, al que ya se le ha visto en el césped este lunes, Lecoeuche, Bakis, Cristian y Nieto: "Es evidente que a nivel emocional verse ya sobre el césped es importante. Con Azón vamos a ir viendo, a la vuelta de vacaciones (el 28 de diciembre) irá integrándose con el grupo y veremos la respuesta médica tanto en su caso como en el del resto de lesionados". Ante el Eldense, si todo va bien, pueden volver tanto el delantero zaragozano como Cristian Álvarez, mientras que las bajas de Lecoeuche y Bakis apuntan a algo más de tiempo y a Nieto no se le espera hasta abril.

"Solo le pido salud al 2024 y ya pensaremos en lo demás, ojalá que todos obremos para no hacer daño a los demás y que sea un gran año para el Zaragoza"

Con el último partido de 2023 ya en puertas, Velázquez no fue muy extenso en sus peticiones para el año que va a comenzar. "Solo le pido salud y ya pensaremos en lo demás, ojalá que todos obremos para no hacer daño a los demás y que sea un gran año para el Zaragoza", se limitó a decir.