No logra escapar Germán Valera, tampoco esta temporada en el Real Zaragoza, del sambenito que le acompaña desde irrumpió en el fútbol profesional en el Tenerife, en la primera de las cuatro cesiones que lleva desde el Atlético de Madrid, ya que es un jugador de indiscutible nivel y condiciones, pero que no logra que las estadísticas, que lo sustancial que se pide a un extremo, en goles y asistencias, refrenden su juego. En el Zaragoza, con un rendimiento que ha ido de más en el inicio de Liga a menos, pero indiscutible titular para Fran Escribá y para Julio Velázquez, que le ha utilizado de carrilero zurdo en el inicio de los tres últimos partidos, cuando ha jugado con defensa de cinco, es el único que ha participado en las 20 jornadas de Liga, 14 de ellas como titular, el sexto que más minutos acumula, pero solo lleva un gol, frente al Racing, y no ha dado ni un pase que haya terminado en la portería rival rematado por otro compañero.

La caída del Real Zaragoza. De lo más alto al descenso No es nueva esta red que envuelve al extremo alicantino, que en el Tenerife, en la segunda vuelta de la 20-21, cuando lo llevó Juan Carlos Cordero, entonces director deportivo chicharrero, en el mercado de enero, arrancó bien, con goles ante la Ponferradina y el Alcorcón y una asistencia frente al Albacete, pero se quedó ahí, ya clavado, hasta el final, tras 512 minutos y 17 partidos, 5 de ellos de titular con Ramis. En el curso siguiente, un año ya completo en el Sanse, de nuevo en Segunda, fue su periplo más gris, con solo 1 gol al Oviedo en 810 minutos ligueros y 20 partidos jugados, 9 de ellos de titular en el filial donostiarra a las órdenes de Xabi Alonso. Su paso por Anoeta en la 21-22 le sirvió para jugar tres partidos en la élite con el primer equipo txuri urdin, aunque ya había debutado en su día, en la 19-20, en el Atlético. Su temporada hasta el momento de mayor regularidad en cuanto a presencia, aunque en la actual va camino de superarla, fue en el Andorra en la 22-23. Hasta en 38 partidos de Liga participó con Eder Sarabia, 28 de ellos de titular y 2.375 minutos para firmar, dos goles, los dos ante el Levante en la octava jornada, y dos asistencias, contra el Ibiza y el Lugo, un balance en lo sustancial demasiado pobre para tanta presencia sobre el verde. Valera, llegado a principios de agosto en su cuarta cesión consecutiva, empezó como suplente para Escribá, pero el hecho de ser el único extremo puro de la plantilla no tardó en darle plaza en el once, contra el Eldense en la cuarta jornada. Después, acumula 1.187 minutos, una cifra que solo superan Jair, Francés, Fran Gámez, Maikel Mesa y Marc Aguado. Su tanto al Racing, de rematador oportunista y que sirvió para empatar ese duelo, significa su sexta diana en la categoría de plata teniendo en cuenta que en cuatro temporadas ha jugado 95 partidos, 56 de ellos de titular, con solo tres asistencias de gol. La comparación con otros En este curso, por ejemplo, no está entre los 50 jugadores de Segunda que más rematan o que más asistencias totales dan y es el vigésimo en regates satisfactorios realizados, con 25. Ya son datos reveladores, pero la comparación se ve más clara si se le compara con otros extremos o mediapuntas de la categoría. Peque (Racing) con 10 tantos o Curro Sánchez (Burgos) con 8 se han apoyado en los penaltis, cinco cada uno, pero ninguno ha transformado Gaspar Campos (Sporting) y suma 8 goles, mientras que Aketxe (Eibar) lleva 6 y Manu Fuster (Albacete), Héper Pena (Perrol), Roberto López (Tenerife), Ilyas Chaira y Gabi Martínez (Mirandés) suman 5 tantos, también sin penas máximas. En las asistencias, donde Valera no se ha estrenado, Íñigo Vicente suma hasta las 9 en el Racing y 5 tienen Héber (Racing), Fuster (Albacete), Hassan (Sporting) o Dorrio (Amorebieta), por las cuatro de Carlos Vicente (Ferrol), Edu Expósito (Espanyol) y Marc Mateu (Eldense) o las 3, de entre otros extremos o mediapuntas, de Ontiveros (Villarreal B), Addai (Alcorcón) o Waldo Rubio (Tenerife).