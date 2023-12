No le había pasado aún a Julio Velázquez, pero Fran Escribá ya sabía bien lo que era dilapidar una victoria con una ventaja en el marcador con una caída en la segunda mitad. El Real Zaragoza tenía abrochado el duelo en el descanso ante el Levante con dos goles de cabeza aprovechando una pegada de hierro de Mollejo y Maikel Mesa en el tramo final, pero mandó al limbo esa renta en siete minutos fatídicos pasada la hora del choque, con una contra letal de Fabricio muy mal defendida tras un córner a favor y un cabezazo limpio en un saque de esquina del rival con la desatención de Jair ante Brugué.

Como estaba Jorge Mas recién llegado desde el lejano para todo Miami, el Zaragoza, en una noche ventosa, que también condicionó el choque, decidió que le iba a resumir bien, en el final de la primera vuelta, la irregularidad de este equipo cuando restan por delante 25 días sin fútbol. A Escribá le escribió la lápida la fragilidad y Julio Velázquez que ha trabajado en un sistema de mayor intensidad y capacidad defensiva probó ese veneno ante un Levante que hizo lo justo para empatar y lo logró. El punto, 6 de 15 con Velázquez, deja al Zaragoza con 28 en la primera vuelta, por lo que la promoción de ascenso exigirá una gran reacción en el segundo tramo, fichajes seguros mediante en enero.

Arrancó el Real Zaragoza con el 5-3-2 (4-4-1 en fase defensiva) de los tres partidos anteriores y con Grau por Marc Aguado tras el proceso febril del canterano ante un Levante que se dispuso con un 4-3-3 con Fabricio y Carlos Álvarez en las alas y reforzando la medular para que Dani Gómez fuera su referencia. El partido empezó con el Zaragoza ordenado y agazapado y con el Levante buscando imponer su juego en un duelo en el que apenas pasaban cosas. Mouriño se multiplicaba en defensa y la intensidad zaragocista incomodaba mucho al Levante para que el pleito fuera duro de tragar, pero con la idea de que el equipo de Velázquez estaba bien puesto en el césped y que era cuestión de que esa agresividad en campo contrario se mostrara efectiva en la zona de tres cuartos y sin imprecisiones para llegar al marco de Andrés.

Dos contras en fuera de juego supusieron el aviso antes de que Francho, ya a la media hora, tuviera el primer remate tras un buen centro de Valera. Esos dos zaragocistas iban ganando protagonismo, mientras Dani Gómez solo apareció para ganarle un balón a la espalda a Jair que acabó en un centro sacado por Moya. Fue el canto del cisne para un Levante, que con claros problemas por las bajas atrás sucumbió en el tramo final del primer acto ante el orden y la intensidad blanquillas.

Una rápida jugada tras un robo acabó en el centro perfecto de Francho que Mollejo envió a la red lanzándose en un remate magnífico y recordando que esa especialidad aérea la domina, aunque muchas veces pocos se acuerden de ello. Era el 1-0 en el 41 y el golpe dejó en la lona al Levante para que Mouriño, al borde del descanso, mostrara otra vez valentía y decisión para subir al ataque y su pase lo convirtiera Fran Gámez en un centro preciso para que Maikel Mesa, que había pasado de puntillas por el pleito, mandara el balón a la red con la testa para que al descanso la ventaja zaragocista fuera ya clara.

El partido debía estar ya cerrado, acabado, una victoria que era de oro, que daba toneladas de confianza, pero no fue así. El Zaragoza comenzó bien el segundo acto pese a que Calleja cambió de perfil y de banda a Fabricio para producir más inquietud. Sin embargo, el equipo se sentía bien, con Mouriño manteniendo la energía y con la medular gustándose, en particular Toni Moya y Maikel Mesa. Sin embargo, todo se desmoronó en el 62. Un córner de Toni Moya y el despeje de Álex Muñoz devino en una contra en la que Francho no hizo falta, Gámez entró a destiempo y Valera, lesionado en la carrera como Fabricio, no pudo evitar el remate de este ante Rebollo, fácilmente superado, otra vez.

Velázquez reaccionó con Bermejo por la lesión, otra muscular, de Valera y Francho se situó de carrilero, pero el Zaragoza no se encontraba. Clemente y Cantero, recién salidos, generaron una ocasión y de ese córner Brugué, también relevo y ante Jair, cabeceó para que Rebollo sin moverse de la línea no pudiera despejar y llegara el 2-2 en el 69.

Se levantó el Zaragoza, con más energía desde la llegada de Velázquez, aunque con poco juego. Bermejo tuvo la victoria que le sacó Andrés y entraron Aguado y Enrich, primero, y Manu Vallejo y Lluís López, este por Jair, después para que Mollejo se situara de carrilero y el Zaragoza se lanzara al ataque, con solo sendos remates de Mollejo y Francho que no inquietaron al Levante, que firmó un empate ante un Zaragoza que es la viva imagen de la irregularidad, que es capaz de complicarse la vida a sí mismo cuando la tiene encaminada por esa fragilidad perenne. Y así no hay manera.