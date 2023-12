El Zaragoza es Papá Noel. La contracrónica del Real Zaragoza-UD Levante (2-2)

El Real Zaragoza vive en una eterna Navidad. Su afán por los regalos y por repartir dicha a diestro y siniestro alcanza tal extremo que resulta insoportable. De hecho, para el equipo aragonés es tiempo de presentes desde septiembre, cuando se empeñó en entregarlos a todo aquel que se encontraba descuidando a los suyos, que apenas tienen algo que llevarse a la boca. Para despedir el año, de nuevo, dejó escapar un partido que tenía ganado al descanso merced a una ventaja de dos goles a la que, a este paso, habrá que temer. Porque rara vez acaban siendo determinantes para lograr una victoria que tampoco llegó ante el Levante. El Zaragoza, sin duda, es Papá Noel.

En cuatro minutos marcó dos tantos el Zaragoza y en siete empató un cuadro granota que explotó la severa fragilidad defensiva del rival. Antes lo hicieron el Eibar, que completó su remontada con tres goles en la segunda mitad también en La Romareda y el Sporting, que igualó en los últimos minutos un 0-2 con el que el Zaragoza había llegado al minuto 85. Pero aquello parecía cosa del pasado que se esfumó junto a Escribá. Nada de eso. La indecente fragilidad defensiva del Zaragoza escapa a nuevos técnicos, a sistemas más protectores sustentados sobre tres centrales y a la buena forma de jugadores en pleno crecimiento como Mouriño.

Porque en la balanza siguen pesando más los groseros errores individuales, la alarmante baja forma de piezas hasta ahora claves como Jair y, sobre todo, la inseguridad de un portero que encaró la temporada como la tercera opción y que ya acumula nueve partidos como titular. Rebollo, como ya hiciera Poussin, no solo no ha logrado hacer olvidar a Cristian sino que, al contrario, la ausencia del argentino es cada vez más difícil de superar. El andaluz falló en los dos goles del Levante. En el primero, por una mala colocación tras un resbalón y en el segundo, por su empeño en quedarse bajo el larguero en los balones aéreos. Claro que no toda la responsabilidad es suya. Porque Jair también puso mucho de su parte al perder el salto con un jugador, Brugué, mucho más pequeño que él. En realidad, el central lleva demasiado tiempo perdiendo duelos, lo que hasta hace nada era su mejor arma. Y Velázquez, consciente de ello, ya lo ha sustituido en los dos últimos partidos. Sintomático.

Así que entre unos y otros, el Zaragoza sigue instalado en un despropósito continuo. El primer gol del Levante, el que originó la enésima debacle, llegó en una contra tras un saque de esquina a favor. Francho no llega a hacer falta, Gámez calcula mal y Valera no es tan rápido en la carrera como Fabricio. Un partido controlado con dos goles de ventaja comienza a echarse a perder al encajar un tanto tras un desajuste después de botar un saque de esquina. Ni en infantiles.

Son, precisamente, esos errores infantiles los que mantienen al Zaragoza en la sala de observación de un hospital en el que seguirá mientras no sea capaz de dejar de autolesionarse. Y, ahí, Velázquez tiene mucho trabajo por delante. Claro que el regreso, en 2024, de Cristian Álvarez es el fármaco principal de un tratamiento que impone, asimismo, dejar de hacerse daño continuamente.

Decía Jorge Mas horas antes del partido que solo piensa en ganar y que quiere el ascenso para ayer. Es optimista el presidente del Zaragoza. Tanto como Velázquez cuando afirma que «estamos en una línea óptima». Ya será menos.