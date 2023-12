Ninguno de los dos es delantero ni entre sus principales cometidos para este curso figuraba la obligación de ejercer de referencia ofensiva del equipo. Sin embargo, Maikel Mesa y Víctor Mollejo están sacando de más de un apuro a un Real Zaragoza sacudido una vez más por una sequía anotadora que le impide superar la media de un tanto por partido una vez concluida la primera vuelta.

Entre los dos, ocupantes de la zona de vanguardia desde la llegada de Velázquez, han marcado la mitad de los 22 goles anotados hasta ahora por el Zaragoza entre Liga (21) y Copa (1). Seis acumula el canario, erigido en el máximo realizador del equipo y uno de los pocos que lucen el aprobado en las notas de la primera mitad del ejercicio. El logrado el pasado miércoles ante el Levante fue el único de cabeza, ya que los materializados frente a Villarreal B, Sporting, Eibar y Leganés los logró con un disparo certero mientras que el que significó el empate en Lezama frente al Amorebieta llegó al transformar el único penalti señalado a favor de los aragoneses hasta el momento. «Es verdad que voy pichichi del equipo, pero el gol no es mi labor ni vine para eso. Ahora me muevo en una posición igual más adelantada y estoy contento, aunque ojalá llevara más. No soy delantero centro, ni espero que lo sea, pero ojalá siga haciendo goles. Si tengo que marcar más, encantado, pero tengo los pies en el suelo entre comillas de que ese no es mi trabajo y que para eso están otros», declaró recientemente el canario, cada vez más cerca de superar su récord goleador en una temporada establecido en las ocho dianas del curso pasado en Albacete y en la 17-18 con el Nástic.

Mollejo, por su parte, ha celebrado cinco dianas y está a solo una de igualar su cifra más alta (seis tantos con el Deportivo en la 19-20). De momento ya acumula cuatro en Liga y el único gol logrado en Copa este curso y que no pudo evitar la eliminación del torneo tras caer en el campo del Atzeneta, de Tercera RFEF. El manchego reparte sus dianas entre la cabeza (marcó con ella en Andorra y el pasado miércoles contra el Levante), su pierna izquierda (herramienta con la que anotó en Burgos y en Copa contra el Atzeneta), y la derecha, con la que inauguró su cuenta goleadora en Cartagena sentenciando la contienda en los compases finales a puerta vacía.

De nuevo al rescate

Ambos forman una extraña pareja. No solo porque no estaban llamados a liderar la faceta realizadora, sino porque ni siquiera parecían destinados a jugar juntos. Y es que Mollejo, como ya sucediera la pasada campaña, ha vuelto a salir al rescate ante la falta de delanteros. Porque, ya sea porque los puntas no marcan o están lesionados, el manchego siempre levanta el pulgar para convertirse en una alternativa de garantías para jugar arriba. Solo o acompañado, Mollejo, en principio destinado a ser una opción más para la banda derecha, vuelve a cumplir cuando es el señalado, como ahora, para ejercer de referencia ofensiva. Velázquez, consciente de la falta de velocidad arriba del Zaragoza y acuciado por la ausencia de los lesionados Azón y Bakis, eligió a Mollejo para que fuera el primer elemento en la presión alta al rival y aportara piernas, juego aéreo y búsqueda de espacios. Y la elección, de nuevo, ha sido bien afortunada. Con Mesa al lado o por detrás, la combinación funciona.

El 50% restante de los escasos goles marcados hasta ahora por el Zaragoza se lo reparten entre Manu Vallejo y Azón (dos tantos cada uno) y Francés, Jair, Valera, Francho y Grau, que han aportado una diana hasta completar los 21 que registra el cuadro aragonés hasta ahora. Solo cinco equipos (Andorra y Alcorcón con 19, Amorebieta con 18, Cartagena con 17 y Huesca con 16) han perforado menos veces el marco contrario que un Zaragoza encomendado a su extraña pareja.