Hace más de un año que eligió dar por concluida su carrera deportiva. ¿Cómo tomó la decisión?

Al acabar con el Cornellá tenía la oportunidad de seguir ahí y también de irme a otros sitios, pero valorando un poco todo con mi mujer y teniendo dos niñas pequeñas, hay que saber decir basta y no ser egoísta. Por mi parte hubiese seguido jugando mucho más, pero el fútbol es muy demandante y ser futbolista profesional requiere mucho esfuerzo. Y yo, mentalmente, ya no estaba al nivel de otros años, me estaba perdiendo muchas cosas de las niñas y había sido mucho tiempo ya dedicándome a esto. Así que decidimos parar y ya está.

¿Y cómo lo lleva?

Lo echo de menos. Sobre todo, cuando voy a los campos a ver fútbol porque te das cuenta de que ya no vas a volver a estar ahí. Ha sido toda una vida de futbolista y ahora, de repente, te quedas sin nada. Es verdad que ahora los fines de semana cambian mucho y he podido disfrutar de la familia y hacer planes que nunca había tenido la oportunidad de llevar a cabo, como cumpleaños y otras cosas que forman parte de la vida normal de la gente. Y la verdad es que lo he valorado mucho, pero estar con los compañeros y el día a día en un vestuario creo que lo voy a echar de menos siempre.

Hay quien lo pasa mal y necesita ayuda para gestionar y asumir el adiós. ¿Ha sido su caso?

No, porque lo tenía muy meditado. No ha sido traumático sino algo progresivo. Tenía 39 años (el pasado día 23 cumplió 41) y venía de estar en el alto nivel y luego en el Cornellá, en Primera RFEF, y, al vivir en Girona, tenía que viajar bastante, levantarme a las 7 para ir a entrenar y no poder llevar a mis hijas al colegio, así que lo fui meditando y ha sido más fácil de lo que pensaba. Además, en el vestuario ya no era lo mismo porque te ves un poco fuera de cosas que hacen compañeros con 19 años y tú tienes ya 39. Me veía casi más como mentor o entrenador por intentar educarlos que como compañero. Era el momento de dejarlo.

¿Ha dejado el fútbol con aquel larguero ante la UD Las Palmas metido aún en la cabeza? (un cabezazo de Dorca se estrelló en el palo con 0-0 en el marcador en la vuelta del partido definitivo del playoff por el ascenso en la 14-15 que el Zaragoza perdió ante el cuadro canario)

Aquel larguero me acompañará siempre. Me retiro con esa espina y con la de no haber jugado en Primera División. Ese era el momento que hubiese supuesto un punto de inflexión en mi carrera después de tantos años peleando por lograr algo increíble para mí y para el Zaragoza. ¿Sabe? Sigo pensando en aquello, está metido en mi cabeza.

Supongo que los días posteriores fueron tremendos…

Lo pasé bastante mal. Fue un año en el que nos fuimos sobreponiendo a muchas cosas. En agosto parecía que el Zaragoza iba a desaparecer, luego faltaba gente y hubo momentos durante la temporada en que no estábamos bien. Pero después de la remontada en Girona (el Zaragoza levantó un 0-3 adverso en la primera eliminatoria de la promoción ganando en tierras catalanas por 1-4) pensé que íbamos a subir. Nos desfondamos, lo dimos todo y acabar sin ascender fue un palo duro. Fueron apenas dos semanas de verano pero no salí de casa porque no tenía ganas de hacer nada, ni siquiera de disfrutar de las vacaciones.

¿Qué no se ha contado de aquel día?

Tengo muchos recuerdos del aeropuerto. Me rompí el gemelo en los últimos minutos del partido en Las Palmas y recuerdo estar completamente cojo en el aeropuerto, hecho polvo y, encima, al no poder coger un autobús y marcharte porque estás en una isla, tienes que ver cómo ellos celebraban el ascenso mientras tú estás viendo a tus aficionados que están destrozados en el aeropuerto contigo. Lo recuerdo con mucha tristeza. El vuelo de vuelta se me hizo eterno y recuerdo que hablaba con Borja Bastón e Iñigo Ruiz de Galarreta y les decía que ellos seguro que iban a seguir haciendo carrera en Primera, pero para mí era un palo duro porque tenía 33 o 34 años y había sido una de mis últimas oportunidades.

¿Qué les decía la gente?

Eso lo recuerdo con cariño. Sabían que hicimos todo lo que pudimos y todo eran mensajes de ánimo y nos apoyábamos mutuamente. Me costaba hablar con ellos porque sentía que los había defraudado, pero nunca nos recriminaron nada. Simplemente, estaban tristes, como nosotros.

Más allá de aquel larguero, ¿por qué no subió el Zaragoza?

Es que de lo que más de acuerdo es del partido en Las Palmas. Con el 3-1 de la ida lo teníamos bien, pero a lo mejor no supimos jugar bien los últimos minutos y eso que estuvimos tranquilos la segunda parte. Pero un equipo que jugaba por abajo nos hace un gol de falta lateral lejana cuando nosotros éramos fuertes por arriba. Lo he pensado mucho, pero no sé si fue por esto o por aquello. Solo sé que lo intentamos por todos los medios y no creo que hiciéramos algo mal. Fíjese que incluso cuando perdimos 0-3 contra el Girona creo que hicimos un buen partido.

Jugó dos temporadas en el Zaragoza. ¿Qué ha significado este club para usted?

Mucho. Es el equipo con más historia en el que he estado. Un club grande en el que viví muchas cosas por primera vez, como La Romareda llena o estar en el hotel y que la gente viniera constantemente a pedirte cosas. Mi familia estuvo muy a gusto e hicimos grandes amigos tanto dentro como fuera del vestuario. Lo recuerdo con mucho cariño a pesar de momentos duros, como cuando murió mi madre en mi primer año allí, pero noté mucho el apoyo de un club espectacular y de la afición. Siempre digo que el Zaragoza me hizo mucho bien y, aunque el último partido fue desastroso, el balance fue muy bueno.

Tuvo tres entrenadores: Víctor Muñoz, Popovic y Carreras. Perfiles muy diferentes ¿no?

Mucho, pero cada uno nos aportó lo suyo y el equipo tuvo momentos buenos con los tres. No es fácil tener la exigencia del Zaragoza, donde perder dos partidos seguidos parece un desastre, pero con todos hicimos cosas buenas y tratamos de dar el máximo.

¿Qué entrenador le marcó más durante su carrera?

Han sido muchos, pero creo que Raúl Agné, que luego dirigió al Zaragoza aunque yo ya no estaba. Me marcó mucho porque siempre tuvo un trato especial conmigo en aquel Girona en el que hizo historia al subirlo a Segunda División. Me enseñó muchas cosas que he utilizado a lo largo de mi carrera e hizo que diera un paso adelante en mi forma de jugar.

¿El mejor futbolista con el que ha jugado?

¿Cuenta desde el juvenil o no? Porque le diría que Iniesta.

Ese me vale.

Es que cuando estuve en el Barcelona juvenil y luego en el C jugué con Iniesta y Sergio García y me impactaron muchísimo. Desde el primer entrenamiento veías que eran diferenciales respecto a los demás y que, como se vio después, tenían algo especial, no había duda.

¿Y el mejor compañero?

No le puedo decir solo uno. Me llevo muchos amigos y en el Zaragoza hice de los mejores con los que sigo teniendo mucha relación, hacemos planes, nos vamos juntos de vacaciones…Iñigo Ruiz de Galarreta, Cabrera, Borja Bastón, Rico, Jaime… ese grupo que hicimos va más allá del fútbol y se mantendrá para siempre.

¿Con qué recuerdo se queda?

El mejor fue subir a Segunda con el Girona, pero también pasar la eliminatoria con el Zaragoza ante el Girona fue muy bonito. Aunque aquel ascenso con un equipo en el que llevábamos cuatro o cinco meses sin cobrar y en una situación complicada fue un desahogo tremendo.

Conoce bien al Zaragoza y a Velázquez, con el que coincidió en Murcia y Alcorcón. ¿Cómo ve la cosa?

Veo que ha hecho buenos partidos, como el del otro día cuando se le escaparon dos puntos ante un gran rival como el Levante o cuando ganó al Leganés, un líder que llegaba en un gran momento. Poco a poco se está viendo un Zaragoza que puede aspirar a todo y le falta encadenar dos o tres resultados buenos para coger una dinámica adecuada que le haga pelear con los de arriba. Es un buen equipo con un buen entrenador y deseo que le vayan muy bien las cosas.

¿Será entrenador?

Me saqué el año pasado el curso de director deportivo y estoy analizando hacia dónde tiro. No tengo prisa, pero creo que algo ligado al fútbol sí tendrá que ser, aunque me veo más en algo de gestión y de despacho que en el verde.