El Real Zaragoza busca un atacante y Juan Carlos Cordero, director deportivo del club aragonés, sondea desde hace tiempo el mercado con el objetivo de reforzar la vanguardia zaragocista con un jugador de un perfil diferente a lo que ya existe en la plantilla.

A expensas de que la recuperación de Azón y Bakis discurra sin contratiempos, Cordero no pierde de vista las opciones que ofrece el mercado de delanteros centros, si bien esa posición solo se reforzará si existe alguna duda respecto a la adecuada puesta a punto del aragonés y del turco. Es, precisamente, Bakis el que menos garantías ofrece en este sentido, ya que su rodilla continúa inestable. Por eso, Cordero no está dispuesto a arriesgar y cuenta ya con candidatos a llegar al Zaragoza para ejercer de referencia ofensiva en un equipo en el que Sergi Enrich podría no tener cabida y recalar en otro equipo a lo largo del mercado invernal.

Entre las puertas a las que el director deportivo ya ha llamado figuran las de Athletic Club y Sevilla para intererarse por la situación de Asier Villalibre e Isaac Romero. Ambos gustan en las oficinas del Real Zaragoza, que ya ha trasladado su interés al entorno y club de ambos futbolistas. Y en los dos casos, sin embargo, se ha encontrado con un portazo. Porque el Athletic ya ha trasladado al futbolista que no saldrá cedido en enero y, de este modo, ninguno de los numerosos equipos de Segunda que han mostrado interés en hacerse con el préstamo del búfalo logrará su fichaje.

Por su parte, el Sevilla ya ha contactado con Isaac Romero, autor de once tantos y cuatro asistencias en 14 partidos de la primera vuelta con el filial hispalense, para comunicarle que, a partir de enero, será jugador de la primera plantilla y que tampoco será cedido.