Ha pasado ya un año y medio desde que Enrique Clemente, futbolista zaragozano que milita actualmente en el Racing de Ferrol, se desvinculase del Real Zaragoza, club que le vio crecer y con el que debutó en la Segunda División, pero el sentimiento zaragocista del canterano blanquillo continúa intacto transcurra el tiempo que transcurra. «Uno nunca deja de ser zaragocista», ha indicado este miércoles Clemente.

Al ser cuestionado sobre una posible vuelta al equipo de su vida, el aragónes ha sido claro. «Sí, evidentemente», ha contestado. «Además, ahora comparto vestuario otra vez con Julián Delmás o Jesús Bernal, que también han estado en el Zaragoza. Lo seguimos siempre que podemos. Ahora mismo, estoy muy contento donde estoy», ha continuado expresando Clemente.

«No cerraré nunca las puertas de nada a nadie porque nunca sabes qué te va a deparar la vida, pero, ahora mismo, la intención no sería volver de inmediato porque tengo contrato en un club en el que estoy muy a gusto, que es Las Palmas, y esta temporada en el Racing de Ferrol, donde también están saliendo muy bien las cosas», ha clarificado.

«La sensación de desvincularme del Zaragoza era algo nuevo para mí que nunca había vivido. Entré con 10 años en la cantera del club», ha explicado Clemente. «Me encuentro mucho más maduro por mi edad, evidentemente, y por la forma en la que ha transcurrido este año y medio. He vivido cosas que me han hecho crecer mucho y me encuentro muy a gusto a nivel personal y profesional. Soy un jugador más maduro y con más experiencia», ha argumentado el aragonés.

Desde la lejanía, el zaragozano vivió el gran arranque de campaña del Real Zaragoza «con ilusión porque se estaba dando una temporada que parecía que podía ser ilusionante». «Es verdad que el último tramo no ha sido tan bueno como el principio, pero parece que, con el nuevo entrenador, se han vuelto a recuperar las ganas, la ilusión y el enganche de la gente», ha manifestado Clemente, que afronta el resto de la campaña como aficionado zaragocista «con ganas de ver qué depara la segunda vuelta», según ha expuesto.

«Con los puntos de los partidos que se han escapado al final, la situación sería muy distinta. Muchas veces, falta una pizca de fortuna que te haga cambiar esa mala suerte de esta categoría que es tan caprichosa», ha afirmado Clemente.

«Han hecho cosas muy bien para poder estar un poco más arriba de lo que están y queda trabajar y que acompañen los resultados», ha dicho el defensor de 24 años, quien considera que los de Julio Velázquez tienen opciones de terminar el curso en la parte alta de la clasificación. «Tienen bastantes posibilidades porque hay muchos equipos con un margen de puntos muy pequeño y, con dos victorias seguidas, te enganchas arriba, que es muchas veces lo que pasa en esta categoría», ha agregado. «Si arrancan bien esta segunda vuelta, van a estar muy cerca de estar peleando por los puestos de ascenso», ha concluído.

Por otra parte, su equipo, el Racing de Ferrol, se ha erigido como la gran revelación de LaLiga Hypermotion, en la que es segundo en la tabla clasificatoria en una campaña en la que Clemente parece haber encontrado su sitio: ha participado en 13 partidos con el conjunto gallego este curso. «Es la temporada en la que más cómodo me estoy encontrando a nivel táctico y físico. Estamos jugando con un estilo muy identificable y, a nivel defensivo y con balón me encuentro muy bien. Está siendo una buena temporada para mí a nivel personal, y a nivel grupal ni te cuento», ha asegurado.

Enrique Clemente ha participado este miércoles en una sesión de tecnificación por posiciones con jugadores de la sección de fútbol del Stadium Casablanca de la que también ha formado parte Marc Aguado. «Cuando me lo comentaron, me hizo mucha ilusión poder compartir estos días con ellos. También me dijeron que venían excompañeros míos, así que me hacía ilusión poder ayudar a estos chicos a seguir creciendo. Da gusto cómo trabajan», ha indicado el exjugador del Real Zaragoza en su vuelta a casa por Navidad.