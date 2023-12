Andrés Borge rebosa felicidad desde que el Real Zaragoza anunció oficialmente su renovación como jugador del primer equipo hasta 2027. El binefarense asegura que su continuidad –es su último año como sub-23- supone algo más que una gran noticia. “Estoy muy contento porque he cumplido un sueño, el de ser jugador del Real Zaragoza. En cuanto me lo dijeron llamé a mi madre, que fue la primera que lo supo”, recuerda el aragonés.

Borge, que ya ha disputado diez encuentros este curso con el primer equipo y ocho de ellos como titular, es una de las mejores noticias que, hasta ahora, depara una temporada marcada por la irregularidad del equipo. “Yo siempre me he basado en trabajar y en estar listo para cuando me llegara la oportunidad, como así ha sido”, subraya el defensa, considerado por muchos como el mejor zaguero de la Ciudad Deportiva. “La clave es confiar en uno mismo y trabajar duro sabiendo que eso dará sus frutos”, incide.

Ni siquiera la grave lesión sufrida hace ahora tres años ha podido con el oscense, que reconoce, en todo caso, que en ese momento tuvo dudas. “Siempre las hay porque no todos los días estás súper motivado, pero la cuestión era confiar en uno mismo y seguir trabajando”. Y, ahora, Borge recoge los frutos sumándose a la nutrida presencia de aragoneses en la primera plantilla. “Es un orgullo ver que tantos chavales llegan arriba y tienen la oportunidad, lo que significa que si uno se esfuerza lo puede conseguir”, asegura Borge, que confía en que el Zaragoza complete una gran segunda vuelta. “El equipo tiene ambición y no se pone techo”.