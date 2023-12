Lo de la afición del Real Zaragoza no tiene nombre. Once temporadas consecutivas en Segunda División en las que solo en tres de ellas luchó realmente por el ascenso, un disgusto tras otro y acumulación de promesas incumplidas no han podido con la fidelidad de una parroquia que no deja de sorprender. Ya quedó claro en verano, cuando el zaragocismo batió el récord de abonados en Segunda para, con más de 28.000, establecer una de las marcas más alta en toda la historia de la entidad.

Relacionadas Ni rastro de Cristian