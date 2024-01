Ese enero de 2016 fue muy intenso, ya que justo tras el último partido de 2015 llegaron las salidas de Ángel Martín González de la dirección deportiva y de Ranko Popovic en el banquillo. Arribó entonces Narcís Juliá como máximo responsable deportivo y Lluís Carreras fue el elegido para pilotar la nave zaragocista, con una amplia revolución en enero, que incluyó los fichajes de Manu Lanzarote, Culio, Javi Ros, Guitián, Dongou y Campins para que hicieran las maletas Alfredo Ortuño, la salida clave por el margen que supuso, Aria Hasegawa, Jorge Díaz y Mario, este ya a en febrero tras rescindir. En total, 10 movimientos, además un director deportivo y un entrenador nuevos ,en un cambio total que mejoró la trayectoria del equipo, pero que se quedó fuera del playoff en aquella tarde negra en Palamós ante el Llagostera.

La plantilla vuelve al trabajo en su 'minipretemporada'

Tras dos días de descanso la plantilla del Real Zaragoza vuelve esta tarde de martes a los entrenamientos a las 17.00 horas en la segunda semana de la particular pretemporada que vive el equipo tras el descanso vacacional y teniendo en cuenta que no juega hasta el 15 de enero ante el Eldense. Esta semana solo hará doble sesión el miércoles y el jueves tendrá lugar el tradicional entrenamiento abierto al público antes del Día de Reyes. En la sesión de esta tarde en la Ciudad Deportiva la mirada está pendiente en el comienzo de Cristian Álvarez a entrenar con el grupo, ya que no se espera que el resto de lesionados, Valera, Lecoeuche, Bakis y, menos aún, Nieto, lo hagan todavía.