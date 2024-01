Con 16 años Mateo Mejía, una de las grandes joyas de la cantera del Real Zaragoza, dio el salto desde cadetes al Manchester United en una salida no exenta de polémica y que obligó a un acuerdo entre clubs para evitar la mediación de la FIFA. Ahora, tras unos años perseguido por las lesiones y ya en el U23, con tres goles y cinco asistencias en esta temporada, el atacante zaragozano, que puede jugar tanto en punta de lanza como entrando desde la banda y que renovó en junio, puede dar el salto a un club profesional en forma de cesión en este enero para continuar su progresión.

¿Cómo le van las cosas por el Manchester United? Está jugando con asiduidad, marcando goles y dando asistencias. No se puede quejar…

Me encuentro bien después de ese periodo de lesiones que tuve y que no fue nada fácil. Desde enero pasado estoy recuperado completamente, empecé jugando poco a poco y después he logrado tener ya en torno a 25 partidos en este año pasado y me siento bien, con buenas estadísticas y jugando la gran mayoría de los minutos en esta temporada.

Esas lesiones de tobillo le dieron mucha lata.

Fueron momentos muy grises, viví dos operaciones en el mismo tobillo y después otra en el menisco de la rodilla, que parecía más sencilla y que me tuvo 10 meses. Es que a lo tonto me tiré casi tres años fuera, lo que supuso un cambio muy grande, venía del Zaragoza, de jugarlo todo en categorías inferiores y fue un shock, de preguntarme qué estaba pasando, pero fue también un aprendizaje que me ha venido muy bien, sobre todo me ha enseñado a valorar mucho lo que tiene estar apto para jugar.

Le queda la asignatura pendiente de debutar en el primer equipo. Ha entrenado muchas veces con Ten Hag y, aunque el United no vive su mejor año, el nivel de los de arriba es brutal, Rashford, Sancho, Martial, Garnacho…

Llegué a debutar en un amistoso en pretemporada en Estados Unidos contra el West Ham, pero eso no cuenta como oficial. Quiero debutar cuando antes, pero es algo que no depende de mí, yo solo tengo que esforzarme todo lo que pueda y darlo todo para que pueda llegar, porque, aunque no está viviendo su mejor año, jugar en este equipo no es nada sencillo.

"El United decidió renovarme en junio con un año y otro opcional y fue un refuerzo importante para mí. Desde que renové también creo que mi fútbol lo notó, que he demostrado mucho más que merezco y tengo las capacidades para estar aquí"

Ya fue una buena señal de confianza en usted que, tras las lesiones que había vivido, renovara en junio.

Al llegar en 2019 firmé por 4 años, aunque el primero fue un Scholarship ya que solo tenía 16 años y aquí no se pueden firmar contratos profesionales hasta los 17. Después de hacer una buena segunda parte de la temporada, de enero a junio, ellos decidieron renovarme con un año y otro opcional y fue un refuerzo importante para mí, es un punto de confianza que me dan y que valoro mucho, mucho más tras los años tan complicados que viví. Desde que renové también creo que mi fútbol lo notó, que he demostrado mucho más que merezco y tengo las capacidades para estar aquí.

Con 20 años, quizá sería momento para una cesión a un club profesional y dar ese salto. ¿Se ve preparado?

Es que esa es la idea que tenemos con mis agentes y el United. Llevo un año entero compitiendo, me siento bien y la intención es buscar una cesión en enero, probar el fútbol profesional y ver si de verdad estoy listo, ya sea en Inglaterra o en España. Si doy el nivel pues adelante y, si no, aún me tocará seguir un poco más en sub-23, pero me veo bien, preparado, y creo que es un buen momento para dar el paso.

Y si esa petición de cesión fuera del Zaragoza...

Sería magnífico y se miraría con muy buenos ojos por mi parte. Es mi ciudad, el club del que salí y el cariño es inmenso, por lo que esa puerta, ahora y en un futuro, siempre estará abierta y la contemplaré con los mejores ojos, la verdad.

Salió del Amistad y estuvo en la cantera zaragocista desde alevines a cadetes seis años, con más de 60 goles en la última temporada. ¿Qué supone el Zaragoza en su carrera?

La veo como una trayectoria muy bonita, es el club que me vio crecer, tras dar mis primeros pasos y que gracias a él pude dar el salto al fútbol inglés, que era un sueño que tenía desde pequeño. Yo sigo al Zaragoza siempre que puedo desde Manchester, estoy al día del equipo, veo partidos si me cuadran los horarios, tengo excompañeros a los que quiero mucho y que siguen jugando y han debutado en el primer equipo…

Por ejemplo…

Coincidí con Marcos Luna, Pablo Cortés, Juan Sebastián o Francés, aunque estos dos son algo más mayores que yo. Con la gente de 2003, de mi generación, tengo mucha relación.

"Francés lleva varios años a un nivel impresionante y ha dejado claro ya todo su potencial. Es muy top, ojalá pueda estar muchos años en el equipo"

¿Quién le ha llamado más la atención por su evolución?

Obviamente Alejandro Francés, que lleva varios años a un nivel impresionante y que ha dejado claro ya todo su potencial. Ya acumula más de 100 partidos con el Zaragoza, va con la sub-21 siempre, es el capitán… Está a un nivel increíble y es muy top, ojalá pueda estar muchos años en el equipo.

Usted eligió el camino de salir, pero en el Zaragoza en los últimos años han dado muchos canteranos el salto, la puerta se ha abierto claramente y algunos con un peso muy importante en el equipo. ¿Cree que se equivocó?

No, para nada. Tomé mi decisión y sigo pensando que fue la correcta. Pese a las lesiones y los momentos duros, era una oportunidad que no podía dejar pasar, de las que viene una entre un millón. Sentía que debía dar ese paso de ir a Inglaterra y tengo claro que fue una decisión acertada. Y después siempre puedes volver siempre. Esta experiencia me ha hecho madurar mucho como persona y como futbolista y estar preparado para el fútbol profesional a todos los niveles.

"Me pongo el techo máximo porque soy ambicioso. Me encantaría jugar un Mundial, ganar títulos importantes y, a nivel individual, por qué no, la Bota de Oro. Creo que aspirar a lo más alto es clave para llegar muy lejos en el fútbol"

¿Qué le parece la temporada que está haciendo el Zaragoza? Parecía que era el año y todo se torció…

Empezamos muy bien, con partidos ganados y con una sensación de solvencia muy buena, con porterías a cero, pero eso se frenó. Con el cambio de entrenador y la llegada de Julio Velázquez veo al Zaragoza recuperando sensaciones tras no pasar un buen momento, lo noto de crecida al equipo y este entrenador está dando al equipo mucha intensidad y energía y se está viendo. Estoy convencido de que los resultados llegarán, porque veo muy buena plantilla, con un grupo joven aunque también con experiencia, con cesiones que le han dado mucho. Ojalá sea este el año y llegue el ascenso, pero ese es el deseo, después se tiene que lograr en el campo, el fútbol al final son resultados.

¿Se siente zaragocista usted?

Sí, diría que sí, así me siento. Nunca he sido de apoyar a un equipo a muerte más que al Zaragoza. Es verdad que alguna vez dije que prefería el Barça antes que el Madrid, pero esa elección a mí me da igual, era por Messi. Mi equipo y al que sigo es el Zaragoza, a La Romareda en los últimos tiempos casi no he podido ir porque mi familia ahora está instalada en Barcelona, pero si coincide cuando voy por supuesto que me encanta ir al estadio.

¿Qué techo se pone en el fútbol?

Pues el máximo, porque soy ambicioso. Me encantaría jugar un Mundial, ganar títulos importantes, como la Champions o Ligas, sea donde sea. Ese es el tope que me pongo a nivel colectivo y, en el individual, por qué no, la Bota de Oro. Creo que aspirar a lo más alto es clave para llegar muy lejos en el fútbol.

"Jugar con Colombia sub-20 suponía una buena opción para coger minutos en ese momento. Sin embargo, mi puerta para la selección española no está cerrada. Al contrario, si España viniese yo la elegiría, pero para eso aún queda mucho, aunque la decisión si llega el momento la tengo clara"

Habla del Mundial y ya rozó ir al Sudamericano sub-20 con Colombia tras disputar algunos amistosos. ¿Esa decisión de jugar con ese país ya es definitiva?

El tema de la selección colombiana se dio porque yo venía de lesiones y suponía una buena opción para coger minutos en ese momento, ya que en España no existía esa posibilidad entonces. Sin embargo, mi puerta para la selección española no está cerrada. Al contrario, si España viniese yo la elegiría, pero para eso aún queda mucho, aunque la decisión si llega el momento la tengo clara.