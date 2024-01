Suele ser moneda de uso común en el fútbol mirar hacia otro lado y no asumir las responsabilidades propias, pero eso no lo ha hecho este miércoles Toni Moya, que no dudó en admitir que su nivel, tras ser uno de los refuerzos importantes en verano para el Real Zaragoza y el destinado a llevar el peso del juego del equipo, no ha sido el pretendido. "No estuve al nivel que se esperaba ni al que puedo dar", aseguró el centrocampista extremeño, que acabó de suplente con Escribá, pese a ser una petición expresa del valenciano, y que con Julio Velázquez ha retomado vuelo en los últimos cuatro encuentros, titular y bien adaptado al esquema con tres centrales que ha diseñado el nuevo entrenador. "Ahora he podido mejorar ese nivel, dar una mejor versión y espero seguir así en la segunda vuelta", afirmó, tras acumular 18 partidos de Liga en la primera vuelta, 12 de titular.

Bebé, más que una quimera En esas causas de ese discreto rendimiento del centrocampista hasta el momento, él mismo señaló: "Un poco la adaptación al equipo y la dinámica de resultados que se dio, fue un cómputo general de todo en el que yo no me encontraba demasiado cómodo y ahora lo importante es intentar dar la vuelta a la situación. Empezar el año al máximo y dar todo lo posible al equipo", aseguró el jugador, que firmó hasta 2026, por tres años tras no renovar en el Alavés, y que tampoco ha podido destacar en otra de las facetas que se le suponía, la estrategia y los lanzamientos de falta: "Puede ser que también me haya faltado eso. Siempre me ha gustado marcar goles y no he podido hacer ninguno en esta primera vuelta. A ver si en la segunda se puede ver alguno", reseñó. El Zaragoza, por cierto, no marca de falta directa desde noviembre de 2018 (Pep Biel al Nástic), aunque Toni Moya sí dejó en pretemporada un gran gol de esa especialidad ante el Stade de Reims. "Veo al equipo capacitado para sumar de tres en tres en cada encuentro. No tenemos que mirar más allá del partido que tenemos y a partir de ahí ir sumando puntos para lograr el objetivo" Esa mejoría individual que para sí reclama el centrocampista tiene que ir acompañada de otra grupal que lleve al Zaragoza a sumar unos 40 puntos que serían los necesarios para llegar a la promoción de ascenso al acabar la primera vuelta solo con 28. "Veo al equipo capacitado para sumar de tres en tres en cada encuentro. No tenemos que mirar más allá del partido que tenemos y a partir de ahí ir sumando puntos para lograr el objetivo. Al final si miras más allá no te centras en el presente y si te desvías del camino es un error", aseguró el futbolista, que se marca un objetivo ambiguo para este 2024: "La meta es mejorar cada día. Tenemos una segunda vuelta que va a ser importante y hay que empezar por ganar el partido ante el Eldense. A partir de ahí, tenemos que asentar las bases de lo que queremos". El Zaragoza va a estar 25 días sin jugar, desde el 20 de diciembre ante el Levante hasta el 15 de enero en Elda, pero después solo tendrá cuatro días para jugar frente al Andorra el viernes 19. "Es LaLiga la que pone estos horarios y tenemos que adaptarnos a ellos. Vamos a estar ahora mucho tiempo sin competir hasta que regresa el campeonato pero eso nos permite trabajar con tiempo y prepararnos bien. Es verdad que tendremos que recuperar rápido para el próximo partido, aunque venimos de semanas de descanso y no habrá problema", dijo, consciente también de que la primera vuelta dejó varias remontadas de rivales (Eibar, Sporting o Levante) que impidieron sumar más puntos y reaccionar antes a la grave crisis sufrida. "Ante el Levante nos volvieron a remontar un partido por errores individuales. Eso lo tenemos que mejorar. Sabemos que no nos puede pasar más porque nos ha sucedido en varias ocasiones". El mercado y las bajas Sobre el mercado de enero recién abierto y en el que el director deportivo, Juan Carlos Cordero, busca un cambio notable, con cuatro o cinco fichajes y no menos de tres salidas, Moya aseguró que "si hacen falta refuerzos, no es algo que decidamos nosotros, sino los de arriba. Estamos centrados en el trabajo del equipo. Es cierto que ahora se abre el mercado y no sé si vendrán o no compañeros nuevos, pero en el caso de que vengan serán bienvenidos porque lo hacen para sumar", concluyó el extremeño, que también lamentó las bajas por lesión que está viviendo un Zaragoza en el que este miércoles se han vuelto a ejercitar al margen Valera, Nieto, Lecoeuche, Cristian Álvarez y Bakis, de los que a ninguno se espera ante el Eldense.