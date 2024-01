En su última visita a Zaragoza, por el momento la única de esta temporada, Jorge Mas llenó de actos su agenda y, entre otras cosas, presidió la Junta General de Accionistas, inauguró la tienda oficial del club en la calle Alfonso, departió amigablemente con los medios, obsequió a los jugadores de la Ciudad Deportiva y asistió al acto solemne de constitución de la sociedad que gestionará la construcción de la nueva Romareda junto a Jorge Azcón y Natalia Chueca, sus aliados en esta aventura.

En dos días a toda velocidad, Mas se puso unos minutos delante de los micrófonos para responder a lo que fue requerido. El presidente del Real Zaragoza pisó el acelerador más a fondo de lo que nunca lo había hecho desde que asumió el puesto. “Tengo ambición, la paciencia no es algo que me caracteriza, queremos llegar a Primera inmediatamente, este año. Hay que competir para hacerlo esta temporada. Esto no es decir en dos o tres años, sino ahora”.

En su aterrizaje hace veinte meses, el cubano reclamó paciencia y compresión para ejecutar el plan de negocio y deportivo de la nueva propiedad. Ha pasado el tiempo, poco pero a la vez mucho por la carga pesadísima de estas once temporadas consecutivas en Segunda, y el mensaje de Mas ha empezado a coger otro ritmo y otro tono. La inversión de recursos económicos ha sido realmente importante con tres ampliaciones de capital casi consecutivas con el objetivo de reducir la deuda con la mayor agilidad posible. El momento, por lo tanto, es otro. Como es natural, el presidente tiene ahora más prisas de las que tenía en abril de 2022 cuando fue anunciado en el cargo.

El principal negocio del Real Zaragoza como institución es llegar a la Primera División, la puerta de entrada a un nuevo mundo de posibilidades financieras, de mercado y mercadeo a todos los niveles. Por ello, Mas puso más énfasis que nunca en elevar las intenciones de su mensaje y la exigencia pública al club y a la plantilla. Para que ello sea posible tendrá una gran importancia cómo salga de reforzado el equipo de esta ventana de enero y la acción ejecutiva de Juan Carlos Cordero, con las salidas que formalice y los fichajes que cierre.

El Real Zaragoza necesita reforzarse en posiciones importantes, desde la portería y el lateral izquierdo hasta con algún atacante con gol pasando por más pulmón en el centro del campo, para dar un salto hacia arriba y competir contra rivales que también mejorarán sus plantillas. Necesita que Cordero traiga poco carbón y varios regalos verdaderos.