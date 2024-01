Triple pólvora mojada en el Real Zaragoza

Había satisfacción en el Real Zaragoza en verano por el frente de ataque que se había logrado reunir, con la idea que la triple arma letal, con Sinan Bakis, Iván Azón y Sergi Enrich, pudiera poner fin a los problemas ofensivos del equipo en los últimos tres cursos, donde no había superado las 40 dianas. El gol siempre tiene un punto impredecible, pero quien más quien menos en la entidad veía factible que entre los tres arietes sellaran 30 tantos. Pero, en la primera vuelta de la competición se han quedado con solo dos muescas, las logradas por Azón ante el Eldense y el Sporting, y con el canterano y el turco en el dique seco por la rodilla y con Enrich mirando más a una posible salida en enero y sin descartar que haya un nuevo ariete en nómina en este mercado invernal, aunque la prioridad sea en ataque un extremo.

Bakis llegó como referencia clara, en lo económico y en lo deportivo por la importante apuesta en el ataque tras un año en el Andorra en el que, pese a las rotaciones de Eder Sarabia, que también propiciaron que no renovara en el club de forma automática, hizo 12 dianas, por lo que era factible pensar que iba a estar en la quincena. No se ha estrenado en los 10 partidos que ha jugado, todos en la era de Fran Escribá y con 703 minutos antes de que a primeros de noviembre un golpe en un entrenamiento le supusiera una meniscopatía en la rodilla derecha de la que aún no se ha recuperado y de la que no llegan las mejores noticias de su rehabilitación, sin hacer aún trabajo en el césped tras más de dos meses desde su baja. No juega desde la decimotercera jornada en Burgos, aunque ya le dio tiempo a probar el banquillo tras ser indiscutible en el inicio.

El Real Zaragoza realizó una doble sesión en este miércoles en la que siguieron al margen los lesionados Valera, Nieto, Bakis, Cristian y Lecoeuche y hubo una amplia representación de la cantera, con la novedad del defensa del juvenil Hugo Barrachina. Estuvieron también Calavia, Jay, Cortés, Cuenca, Sans y Vaquero.

De toda su carrera, solo en las dos temporadas en el Bursaspor, donde jugó poco, no se había estrenado a estas alturas, como ahora le sucede. En el Kayserispor, también de la Superliga turca, en el Heracles de la Eredivisie, donde en la 20-21 llegó hasta las 10 dianas, y en el Andorra en Segunda ya había anotado al ecuador de la competición. Es más, en el club del Principado llevaba ya siete de las 12 muescas que firmó.

La salida de Enrich

Sergi Enrich, a sus 33 años, acumula trece temporadas en el fútbol profesional y solo en el Alcorcón, en la 12-13, tardó más en marcar, ya que lo hizo en la jornada 29. En la actual no se ha estrenado en los 365 minutos oficiales, 432 si se cuenta la Copa, y ahora mismo con las lesiones de Azón y Bakis ha visto cómo Mollejo le quitaba el puesto como referencia para ser una alternativa en las segundas partes con Velázquez. En el Numancia, en Segunda, llevaba 10 goles en la 14-15 en estos momentos y acabó con 16, mientras que en el Eibar firmaba 8 en la 16-17, cuando en aquella temporada en la élite hizo hasta 11, su mejor registro en Primera. Mientras, en los dos últimos años, en la Ponferradina ya llevaba al ecuador dos de los seis goles que hizo, y en el Oviedo firmaba dos también del total de siete. En el Zaragoza no se ha estrenado todavía y su salida puede tomar cuerpo en las próximas semanas tras fimar en verano por dos años.

Azón ha sido, en sus tres temporadas anteriores, un goleador tardío. En la de su debut, en la 20-21, solo había hecho una diana de las tres en Liga que acabó firmando y en la 21-22 no se había estrenado en la primera vuelta, con un protagonismo irregular con JIM, pero selló una gran recta final con siete tantos y una renovación para darle un rol de referencia en la temporada pasada con la idea de que pudiera superar la docena de tantos. Una cadena de lesiones se lo impidió el curso pasado, con dos musculares y un edema óseo, para acabar con solo tres tantos.

Azón, el que más ha jugado

El curso actual lo comenzó a plenitud física, pero sin el acierto necesario y es el delantero de este triunvirato que más minutos suma, con 1.112 y 15 partidos de Liga, 13 de ellos de titular. No está desde el derbi ante el Huesca, porque sus molestias en la rodilla derecha le hicieron parar antes de jugar ante el Albacete a finales de noviembre, aunque se le espera ante el Eldense el 15 de enero.