El extremo zurdo Mohammed Dauda es una de las alternativas más consistentes que maneja Juan Carlos Cordero para reforzar el perfil izquierdo del ataque del Real Zaragoza y una opción que apunta a ganar peso en los próximos días ante las dificultades para lograr otras variantes que estaban antes para reforzar esa demarcación, como el rayista Bebé o el bético Juan Cruz. Juan Carlos Cordero, director deportivo zaragocista, ya habría hecho llegar por vía indirecta al extremo ghanés, de 25 años y al que llevó al Tenerife en 2022, su interés y es la opción que más gusta al jugador, en la agenda del Cartagena, el Huesca y, en menor medida del Oviedo, además de tener posibilidades en el extranjero, que es la salida que prefiere el club isleño, una de ellas el OFI Creta, ya que no quiere reforzar a rivales directos. Dauda, con contrato hasta 2026, ya sabe que debe salir y su idea es seguir en España.

De momento, el Zaragoza y el Tenerife no han empezado a hablar sobre Mo Dauda, pero tanto la apuesta del club tinerfeñista por sacar al jugador ante el refuerzo logrado de Álvaro Jiménez y otro extremo que buscan, también con el bético Juan Cruz en el punto de mira, como la buena relación de Cordero con el futbolista y su convencimiento en sus posibilidades pueden acelerar las negociaciones en los próximos días. De momento, la opción está sobre la mesa tanto del Zaragoza como del propio jugador.

Mo Dauda fichó por las categorías inferiores del Anderlecht, para su filial, procedente del Asante Kotoko de Ghana en 2017 por unos 400.000 euros. El club belga lo cedió a al Vitesse en la Eredivisie holandesa, al Esbjerg danés y al Cartagena, en 2021, cuando el jugador explotó, con una gran temporada 21-22, con 9 goles y tres asistencias. Cordero, entonces director deportivo del Tenerife, apostó fuerte por él en el verano de 2022 y logró su cesión con una opción de compra al curso siguiente que se ejecutó por cerca de 800.000 euros, de los que la entidad chicharrera ha pagado la mitad, y que implicó que firmara hasta 2026.

En su primer curso (22-23) en el Heliodoro, jugó 27 partidos de Liga y uno de Copa, con cuatro goles, y acumuló diferentes problemas con lesiones (cadera , una vértebra y una dolencia muscular que le dejó fuera siete partidos). El Tenerife tenía el interés en verano de Cartagena, Oviedo, Elche y de equipos chipriotas, pero apostó por seguir contando con él, aunque no se ha consolidado con Asier Garitano, con 11 partidos, tres de titular. El club isleño, que va a reforzar su ataque, ya que también pretende al delantero del filial del Betis Yanis, desea su salida en forma de cesión o de rescisión.

La cesión, que podría implicar una opción de compra como con Manu Vallejo (Girona, por 1,6 millones) y con el cercano fichaje de Arnau Puigmal (Almería), supondría la mitad de su salario, que ronda los 300.000 euros anuales, pero la rescisión es más compleja puesto que el Anderlecht tiene un porcentaje de una futura venta. Mo Dauda es un extremo, internacional con Ghana hasta la U23, que puede jugar por ambas bandas, pero que sobre todo lo hace por la izquierda, con desequilibrio y desborde, un perfil que solo tiene el Zaragoza en Valera.

Bebé y Juan Cruz

El deseo para ese refuerzo estaba en Bebé, toda una quimera ahora, ya que el Rayo le ha comunicado que no desea su salida y, si negocia su rescisión del club vallecano, la idea más firme del caboverdiano es apostar por un último gran contrato en Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Catar. Mientras, Cordero ya quiso a Juan Cruz en verano y está muy pendiente de su salida en forma de cesión tras renovar, pero la posible venta de Assane Diao a la Premier y con Ez Abde en la Copa de África han hecho que Manuel Pellegrini no vea, por el momento, con buenos ojos su salida a pesar de que está jugando poco. Cruz, zurdo, aunque con preferencia a entrar por la derecha, podría salir en la recta final del mercado, con el Tenerife como gran candidato, pero con media Segunda, incluido el Zaragoza, pendiente de él.

Un delantero, la otra vía

Cordero lleva semanas trabajando en el fichaje del extremo zurdo, pero la lesión de rodilla Bakis, ya que Iván Azón está muy recuperado de la suya, y una posible salida de Sergi Enrich podrían girar esa apuesta en ataque a un perfil más de delantero. Así, el director deportivo tanteó a Asier Villalibre, que no va a salir del Athletic, y a Isaac Romero, al que el Sevilla comunicó que iba a hacer ficha del primer equipo el 1 de enero, algo que no ha hecho aún y que también puede jugar como extremo, por lo que encajaría a la perfección en lo buscado, pero de momento no sale de Nervión. Por Jon Karrikaburu, cedido por la Real Sociedad al Alavés y que va a dejar el club vitoriano, el Zaragoza está solo posicionado, muy lejos del Leganés, que no tiene margen salarial para su regreso, el Sporting, el Racing, el Andorra o el Elche, que ya han empezado a negociar su cesión.