Cordero coge velocidad

Llegó el Real Zaragoza al mercado de enero con demasiadas tareas pendientes después de que las necesidades fueran en aumento según se hizo mayor la crisis de resultados que provocó la destitución de Fran Escribá y la llegada de Julio Velázquez y el director deportivo, Juan Carlos Cordero, ha aprovechado la primera semana de la ventana de enero para ir cogiendo velocidad en el trabajo que tiene pendiente para este mes. Con Edgar Badía ya como nuevo refuerzo para la portería en su cesión desde el Elche y con la llegada de Arnau Puigmal desde el Almería, también cedido y con una opción de compra, muy avanzada para aumentar las opciones en la parte ofensiva, tanto en la medular como en la banda derecha, el ejecutivo ya tiene casi la mitad de los refuerzos invernales, que van a estar entre cuatro o cinco, y si todo va conforme a lo previsto tanto Badía como Puigmal ya podrán debutar ante el Eldense el lunes 15 si bien con el segundo los tiempos dependen del Almería porque hace días que el catalán tiene decidida su llegada a La Romareda.

El ejecutivo cartagenero, tras los 10 fichajes en verano, ha diseñado un giro importante en la plantilla en este enero, donde además de un arquero, que propicia la salida de Poussin, ya decidida desde noviembre y que puede regresar cedido a Francia o irse a una Liga de menor nivel, como Chipre, Grecia o Turquía, y de un atacante para el perfil diestro, busca un medio físico y de contención, un lateral izquierdo y un extremo izquierdo, que puede ser un delantero en función de la evolución de Bakis, aunque apunta más a un jugador de banda y en varios nombres se ha trabajado en ese aspecto. Además del adiós de Poussin, el club buscará acomodo para Marcos Luna, cuya salida está decidida en forma de cesión, Bermejo, que se ve con buenos ojos esa despedida, y Sergi Enrich, en estos dos últimos casos si llegan con una oferta que convenza tanto a la entidad como a los jugadores.

Borge, con dordsal del filial

De momento, Cordero no se ha encontrado en este mercado de enero con la limitación que tuvo al llegar hace justo un año, ya que tiene fichas libres, algo que no sucedió cuando aterrizó en el Zaragoza. A Borge, tras anunciar su renovación y llegada al primer equipo hasta 2027, no se le va a dar dorsal (seguirá con el 38) y quedan hasta cuatro. El primero de ellos será para Edgar Badía y Arnau Puigmal tendrá el segundo.

Lateral y extremo

El puesto que más tiempo lleva trabajando como refuerzo es el del lateral izquierdo, si bien es la posición donde menos especialistas hay en el mercado. Tras desaparecer la posibilidad de Tasende (Villarreal B), desde noviembre la prioridad es Pep Chavarría (Rayo), aunque el lateral catalán cada vez está ganando más protagonismo con Francisco y su cesión se ha complicado. Con Lecoeuche lesionado y de baja hasta finales de enero y sin Nieto hasta casi final de temporada, el Zaragoza necesita un refuerzo en esa parcela, primando su llegada en forma de cesión puesto que los dos laterales del equipo tienen contrato , aunque es factible que se espere para la recta final del mercado para que el movimiento de fichas en los clubs provoque alguna opción factible y asequible en ese fichaje.

Para el extremo, Bebé es un imposible, Juan Cruz depende de Pellegrini, aunque el Tenerife se habría retirado de la puja y Mo Dauda apunta al OFI Creta de Pepe Mel

En el extremo, Juan Carlos Cordero ha manejado la alternativa de Bebé, pero es casi una quimera repetir su cesión, mientras que Pellegrini frena la de Juan Cruz, aunque el Tenerife se ha retirado de esa puja y, si sale a final de enero el extremo del Betis, el Zaragoza estaría bien posicionado. También ha contactado con Mo Dauda, pero el Tenerife no quiere reforzar a un rival directo y todo apunta a que el extremo ghanés se irá cedido al extranjero, probablemente al OFI Creta de Pepe Mel. Isaac Romero, que puede actuar tanto en banda como en punta de lanza, no sale del Sevilla, salvo que Quique cambie de opinión.

Para el pivote de contención, Cordero se ha posicionado de momento por varios jugadores --Mfulu (Las Palmas) o Petrovic (Granada) son algunos de ellos--, pero no ha dado pasos firmes en esa dirección para un refuerzo que se ha considerado prioritario desde la llegada de Julio Velázquez.