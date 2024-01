La carrera de un futbolista es a veces demasiado corta. El exjugador del Real Zaragoza, Burgui, ha anunciado en las últimas horas su retirada del fútbol profesional tras sufrir continuas lesiones en la rodilla.

El ya exfutbolista anunció su dura decisión en una entrevista a la televisión pública de Extremadura. "Debido a múltiples lesiones en la rodilla no podía seguir jugando ni compitiendo al máximo nivel. Me rompí el cruzado, luego tuve una lesión en el cartílago, se me infectó la rodilla. Visité varios médicos que me dijeron que no podía competir al máximo nivel. Al principio es un palo, pero luego pienso que he cumplido mi sueño", explicaba Burgui a Canal Extremadura.

El extremo, que pasó por la cantera del Real Madrid, vistió la elástica zaragocista en la segunda vuelta de la temporada 19-20 con Víctor Fernández en el banquillo. El extremeño, cedido por el Alavés, se asentó rápidamente en los esquemas del técnico y sufrió junto al resto del equipo la caída de rendimiento y resultados tras el parón por la pandemia de covid llegando incluso a jugar los 180 minutos en las fatídicas semifinales del playoff de ascenso a Primera División contra el Elche. Burgui disputó 18 partidos con el Real Zaragoza en los que anotó un gol y dio otra asistencia.

Tras abandonar La Romareda, Jorge Álvez Franco, Burgui, se desvinculó en 2021 del Alavés tras cuatro años en los que nunca tuvo continuidad por diversos motivos, entre ellos las lesiones. En 2022 firmó por el HNK Sibenik croata en su única primera experiencia en el extranjero y en su última como futbolista profesional hasta el pasado mes de junio. Durante toda su carrera, Burgui también fue futbolista del Real Madrid Castilla, Sporting de Gijón y Espanyol.

Actualmente, Burgui se ha convertido en el entrenador del Burguillos del Cerro, su localidad natal en la provincia de Badajoz, que compite en la Primera Regional de Extremadura de fútbol sala y pelea por ascender a Tercera División.