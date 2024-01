El Real Zaragoza se ha ejercitado este lunes en la Ciudad Deportiva en la primera sesión semanal con la gran novedad de Edgar Badía en su primera jornada como nuevo meta zaragocista y después de completar el reconocimiento médico y tras firmar su cesión desde el Elche hasta junio y, tal y como avanzó este diario, con la continuidad pactada en la 24-25 si hay ascenso zaragocista a Primera asumiendo la temporada que le resta en el conjunto ilicitano. El portero ha conocido a sus nuevos compañeros y ha completado la sesión, con gimnasio primero y trabajo físico en el césped después, para ser presentado este martes en La Romareda (13.00 horas) y está ya en plena disposición para jugar ante el Eldense el día 15, ya que viene en dinámica de entrenamientos con su anterior equipo. Sin Cristian, que sigue sin saltar al césped, con Poussin en la rampa de salida y Rebollo sin convencer en sus actuaciones, es factible ya su debut en el Nuevo Pepico Amat.

Edgar Badía vivirá este martes su presentación en la Romareda tras el entrenamiento matinal, el que será su segundo a las órdenes de Julio Velázquez. En el de este lunes por la tarde tras los dos días de descanso concedidos por el entrenador vallisoletano no solo hubo la novedad del meta catalán, ya que Mouriño y Borge, que no se ejercitaron en el tramo final de la pasada semana, sí aparecieron ya con el grupo. El defensa uruguayo tiene unas molestias en el aductor, junto a la inserción del pubis y va a convivir con ese dolor, pero ha mejorado y ya ha entrenado con el resto, aunque su presencia ante el Eldense no peligraba. Mientras, Borge ha superado las molestias por un golpe en el pie.

También ha sido la primera ocasión para ver al francés Quentin Lecoeuche entrenar con el grupo después de la lesión en el isquiotibial derecho, con afección tendinosa, que sufrió en Albacete el 25 de noviembre. El plazo en ese tipo de lesiones está entre 6 y 8 semanas y ahora necesita al menos una semana completando poco a poco el trabajo del grupo, ya que la lesión de este lunes ha sido suave y solo física, por lo que parece seguro que no se arriesgará con su presencia ante el Eldense ni probablemente contra el Andorra el viernes 19 en La Romareda. Su vuelta apunta más ante el Alcorcón el 27 de enero.

Es baja también en esos duelos ante el Eldense y el Andorra Germán Valera, que se lesionó en el isquiosural izquierdo ante el Levante el 20 de diciembre y estará un mes fuera y sigue al margen Cristian Álvarez, desde el 21 de octubre fuera de los terrenos de juego por una recaída en el isquio izquierdo que ha aconsejado toda la prudencia en su retorno y que sigue sin fecha de vuelta, como tampoco la tiene Bakis, con una meniscopatía en la rodilla derecha que le tiene fuera desde principios de noviembre y que no ha tenido la evolución esperada. A Nieto, con una grave lesión desde septiembre, no se le espera hasta abril.

En la vuelta al trabajo del equipo han estado los canteranos habituales del Aragón, es decir Vaquero, Pau Sans, Juan Sebastián y Cuenca, además del juvenil Hugo Barrachina, que ya trabajó en varias sesiones la semana pasada, pero con la llegada de Edgar Badía no ha estado ninguno de los dos porteros del filial, ni Calavia, más habitual en las últimas fechas ni Acín. El Zaragoza, tras las dos jornadas de descanso, trabajará toda la semana en la Ciudad Deportiva, salvo el jueves que lo hará en La Romareda, y viajará el domingo a Elda para jugar el lunes y poner fin a 25 días sin partidos oficiales.