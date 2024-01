La llegada de Edgar Badía al Real Zaragoza, cedido por el Elche hasta junio y con una opción de continuidad en caso de ascenso, tiene el aval incuestionable de la experiencia del arquero catalán, de 31 años y que suma 371 partidos oficiales entre las tres categorías principales del fútbol español y la Copa, 11 temporadas entre Reus y Elche tras salir de la cantera del Espanyol y pasar por el filial del Granada y llegar al conjunto reusense, donde coincidió con Natxo González dos años. “El acierto es mayúsculo, sin duda. Es difícil encontrar ahora un mejor portero para Segunda. El Zaragoza puede estar muy tranquilo con Edgar y mucho más con esa dupla que va a formar con Cristian”, sostiene el que fue entrenador del equipo zaragocista en la 17-18, un año antes de que el meta se fuera al Elche, donde ha sido indiscutible con la mayoría de entrenadores, salvo con Fran Escribá y en la última etapa actual con Beccacece. Sí lo fue para Pablo Machín la campaña pasada. “Hay muy pocos porteros con menos de 1,85 metros y él es un superviviente, se ha tenido que buscar la vida en un mundo en el que la estatura marca la diferencia”, asegura el entrenador soriano, que remarca: “Para rendir bien necesita estar con mucha autoconfianza”.

Esa autoconfianza la tuvo de sobra con Natxo González, tanto en el ascenso del Reus en la 15-16, donde jugó los 46 partidos oficiales, sin dejar un minuto a Embela, como en la 16-17 de exitosa permanencia en Segunda, en la que jugó todo menos un duelo copero que disputó Jordi Codina. “Lo primero que le pides a un portero es que pare y Edgar lo hace, es muy fiable y regular bajo palos. Es rápido, ágil e intuitivo, porque tiene un gran nivel de concentración y eso es lo que le da esa regularidad. Conmigo jugó mucho y no le recuerdo errores importantes por falta de concentración”, asegura el entrenador vitoriano, que puso en su lista al fichar por el Zaragoza a Badía, pero con contrato en vigor fue imposible su llegada en 2017, en un verano en el que acabó arribando Cristian, y Lalo Arantegui lo tendría firmado después si había ascenso para la 19-20.

La valentía en el juego aéreo

Sus 1,80 metros de estatura son tema recurrente siempre en Badía, pero “la falta de centímetros la contrarresta con otras cosas. Es muy valiente en el juego aéreo, pero no valentía con riesgo, sino que cuando va, va. Por supuesto que tener 1,95 te da más capacidad en los balones por alto, pero yo tuve porteros altos y que fallaban en esa faceta por no ser valientes. Edgar lo es y tiene pocos fallos por arriba”, asevera Natxo, ahora sin equipo tras su paso por la UD Logroñés la temporada pasada. “Tiene una buena lectura de juego, a nivel defensivo es proactivo, listo para anticiparse en los balones a la espalda de los defensas y en el juego de ataque te da continuidad, entiende de qué va, para saber si dar más pausa o no, o para ver bien al hombre desmarcado en la salida”.

Para el exentrenador del Zaragoza, artífice de la mejor segunda vuelta del equipo en esta etapa en la categoría de plata, el valor del nuevo arquero blanquillo también está en el día a día, porque “es una bestia. Conmigo jugaba siempre y nunca le vi un ápice de relajación. Con Cristian Álvarez van a tener una competencia importante y se van a retroalimentar seguro, porque no voy a descubrir a Cristian, qué voy a decir de él si también jugó siempre conmigo. Es una dupla de porteros de muchísimo nivel”, espeta Natxo González, que da una pincelada finalmente del carácter del nuevo arquero zaragocista: “Es muy comunicador, en el campo y en el vestuario. Bajo palos está continuamente corrigiendo a los defensas y dando instrucciones, ayuda mucho a mantener la concentración de todos sobre el césped y en el grupo”.

Su ascenso con el Elche

La crisis del Reus y su descenso administrativo en la 18-19 le llevó en enero de 2019 al Elche, con un contrato de seis meses y con el Zaragoza a la espera de subir a Primera para hacer valer un compromiso ya adquirido, algo que no sucedió. En el Martínez Valero fue capitán e ídolo, logró el ascenso siendo héroe de esa llegada a Primera con Pacheta y jugó con casi todos los entrenadores, también con Pablo Machín, que llegó en noviembre de 2022 con el parón por el Mundial de Catar y que fue destituido en marzo, con un descenso a Segunda ya imparable. “Lo más destacable es la trayectoria que ha tenido, a priori sus condiciones físicas podían parecer una limitación, pero tiene una amplia carrera, sobre todo en Segunda, pero también con varias temporadas en Primera y esas condiciones no han sido un hándicap”, asegura el exentrenador del conjunto ilicitano, donde estuvo cuatro meses.

Arribó Machín a Elche en lugar de Jorge Almirón y le dio su etapa en ese banquillo para entrenar 12 partidos de Liga y dos de Copa. En todos los minutos que estuvo en ese puesto jugó Badía, que tenía la competencia de Axel Werner. “Cuando llegué había sido el portero referencia del Elche en esos años, salvo en la etapa que Escribá apostó por Gazzaniga o por Kiko Casilla, porque buscaría otras características diferentes, y conmigo Edgar jugó mucho. No había grandes opciones para elegir y él era capitán, referente en el vestuario y para la grada y había demostrado su nivel”, justifica Machín, que pidió en enero pasado un portero para competir con el ahora zaragocista, petición que no fue atendida por el Christian Bragarnik, propietario del Elche.

“Ha sabido potenciar sus virtudes y ha trabajado las carencias para taparlas lo máximo posible. Tiene muy buena intuición y sobre todo es muy ágil, con muy buenos reflejos, además de las dotes de mando con la defensa”, indica Machín, que también elogia el carácter del portero. “En el vestuario aporta mucho, aunque también llevaba muchos años en el Elche, era muy respetado en el grupo y querido por la afición, la capitanía… Tenía mucha confianza en sí mismo, ahora en un club nuevo ese papel aglutinador lo llevarán otros con más tiempo, pero con su veteranía y carácter seguro que dará cosas al grupo”.

Eso sí, Machín no se moja tanto como Natxo en el acierto de la apuesta por parte de Juan Carlos Cordero, ya que “en este mercado sobre todo, no es lo que quieres sino lo que puedes hacer. Seguramente Edgar es de las mejores posibilidades que había ahora mismo, pero no soy quién para decir si el Zaragoza ha acertado o no o si era la mejor opción, eso lo dirá el tiempo”, finaliza.