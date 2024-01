Agradecido, feliz y dispuesto a aportar su competitividad para hacer mejor al equipo. Así se presenta Edgar Badía como nuevo guardameta del Real Zaragoza, preparado para debutar en Elda el próximo día 15 si así lo considera Julio Velázquez. Escoltado por Raúl Sanllehí, director general, y Juan Carlos Cordero, director deportivo, el catalán destacó el gran ambiente que se ha encontrado en el vestuario zaragocista y se mostró convencido de que el equipo cuenta con plantilla suficiente como para acabar la temporada entre los primeros.

Tanto Sanllehí como Cordero agradecieron la predisposición de Badía para aceptar la propuesta zaragocista y calificaron de "prioritaria" la necesidad de reforzar la portería en este mercado invernal. "Creo que es de una gran valentía dejar un club en el que estaba tan asentado, en el que era muy querido, uno de los capitanes, y aceptar el reto de venir cuanto antes. No tenía necesidad de salir de su zona de confort y hay que valorar ese paso", señaló el director deportivo, que le definió como un portero "ágil, con muchos reflejos, rápido" que cree que aportará lo que necesita el equipo. "Nos falta un portero que nos dé confianza, estabilidad, y Edgar nos va a dar un rendimiento inmediato, ya está entrenando y el lunes estará a disposición del entrenador".

Badía confirmó su disponibilidad. "Estoy muy en forma, me he estado preparando para jugar, soy un profesional. He jugado la Copa y, de hecho, iba a jugar la última eliminatoria hace unos días cuando estaba a punto de cerrarse la operación", explicó. El portero destacó lo que se ha encontrado nada más llegar y que ya se entiende con los centrales del equipo. "Ese feeling ya lo siento, es un grupo fantástico y hay un buen rollo espectacular en el vestuario, que es algo fundamental. Estoy muy contento con lo vivido estas dos sesiones, me siento preparado como si hubiera partido mañana", indicó.

Badía llega cedido hasta final de temporada y no se plantea nada a más largo plazo. "Afronto el reto para aportar mi granito de arena y nunca se sabe lo que puede pasar. Ojalá ascendamos, salga todo bien y pueda vivir una etapa larga aquí. Pero tengo seis meses de contrato y luego ya veremos", aseguró.

Va a volver a coincidir con Cristian Álvarez, con quien le une una curiosa historia. "Fue de los primeros con los que hablé, nos conocemos desde hace muchos años porque de hecho yo debuto con el Espanyol por una lesión de Cristian y luego como rivales siempre nos hemos tenido un gran respeto mutuo. Ahora cada uno intentará aportar su granito de arena. De los porteros del siglo XXI en el Real Zaragoza Cristian es de los más importantes, ha hecho temporadas espectaculares, es el capitán. Vengo a ayudarle a él y al equipo para lograr los objetivos. Es un placer poder coincidir con Cristian", apuntó.

No quiso abundar en sus cualidades técnicas y tácticas, pero sí se definio como "muy competitivo". "Quiero ganar siempre, si pierdo a un juego de mesa me puedo enfadar. Eso se transmite al resto y Juan Carlos me dice que eso se lo puedo transmitir al grupo. Como portero, intento ser proactivo antes que reactivo y me gusta trabajar bien los partidos", dijo.

Ha visto al equipo y considera que el Real Zaragoza está a tiempo de todo. "Vengo con la máxima ambición para dar el paso y poder llegar a los diez últimos partidos con opciones de ascenso. Hay plantilla para todo, el Zaragoza está en condiciones de competir con cualquier rival. Si no hubiera cogido ese bache a mitad de la primera vuelta ahora estaría entre los cuatro primeros. Hay que aprender de eso, ser estables y hay plantilla para conseguirlo", explicó.