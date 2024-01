Dos meses después de serle diagnosticada una meniscopatía en la rodilla, puede que Sinan Bakis empiece a ver la luz al final del túnel. Y con él, el Real Zaragoza, que espera el regreso del delantero turco confiando en que pueda aportar los goles que no ha marcado hasta ahora. El jugador se ha marcado el último partido del mes de enero, en Santo Domingo frente al Alcorcón, como la fecha clave para su regreso, aunque el club no pone plazos.

Juan Carlos Cordero explicó que el futbolista se reintegrará al trabajo con el grupo la semana que viene para ir viendo su evolución. El Real Zaragoza juega el lunes 15 en Elda y el viernes 19 frente al Andorra, así que a Bakis le gustaría estar ya disponible para Julio Velázquez el sábado 28 de enero para enfrentarse al Alcorcón. Además, de las palabras del director deportivo se desprende que en función del estado de la rodilla de Bakis el club acometerá o no la incorporación de otro delantero en este mercado invernal.

A Bakis se le diagnosticó una meniscopatía en la rodilla derecha el 7 de noviembre tras unas molestias sufridas por un golpe recibido dos días antes de jugar ante el Oviedo, el día 4. Al igual que con Cristian Álvarez, la cautela ha imperado en todo el proceso de recuperación del jugador, puesto que el club apostó por un tratamiento conservador (la alternativa era una operación) para intentar recuperar la rodilla del futbolista. Desde el primer momento los servicios médicos del club se marcaron 2024 como frontera para el regreso de Bakis, aunque sin fecha concreta, aprovechando que las Navidades iban a traer un parón de casi tres semanas.

Bakis solo ha podido jugar diez de los 21 partidos disputados hasta la fecha, siendo titular en nueve de ellos. Partió en el once de manera indiscutible las primeras siete jornadas, pero la falta de gol (no se ha estrenado todavía) hizo que Fran Escribá buscara alternativas y después llegó la lesión de rodilla que le ha tenido al margen hasta ahora. Julio Velázquez todavía no ha podido contar con él y esperará a ver su evolución sobre el césped de la Ciudad Deportiva para ver cuándo puede alinearle.

La única novedad para el próximo lunes puede ser Lecouche, a quien el técnico espera poder convocar para el duelo en Elda, aunque tendrá muy complicado ser titular. En el caso de Valera le esperan, al menos, diez días más de recuperación y Cristian prevé volver al trabajo en grupo a finales de mes o principios de febrero.