El propio Juan Carlos Cordero lo aseguró en la presentación de Edgar Badía que la prioridad en enero tras el fichaje de un portero estaba en el lateral izquierdo, el puesto en el que antes se puso a trabajar el director deportivo del Real Zaragoza, desde septiembre cuando en Cartagena cayó Carlos Nieto y se decidió no ir al mercado del paro porque no había soluciones de garantías. Sin embargo, la destitución de Fran Escribá y la llegada de Julio Velázquez a mediados de noviembre han introducido un matiz claro a esa búsqueda, porque el Zaragoza busca más un carrilero zurdo, un lateral ofensivo y profundo en esa zona, ya que el esquema con tres centrales que desde el segundo partido ante el Leganés ha situado el nuevo entrenador ha venido para quedarse. Si no en todos los choques, sí en la mayoría.

La llegada de Arnau Puigmal, en suspenso por su lesión «Ahora se trata de ayudar con algunas lesiones como la de Carlos, la idea es reforzar el lateral izquierdo. No hay prisas porque no depende solo de nosotros o del jugador», dijo Cordero el pasado martes. Esa búsqueda ha sido infructuosa hasta el momento. Dani Tasende, el primer candidato, se cayó pronto de la lista al cerrarle la puerta el Villarreal porque quiere que ayude en la permanencia del filial. Con Pep Chavarría, sin tan apenas presencia en el Rayo hasta hace un mes, lo que convirtió su regreso a Zaragoza en prioridad para el puesto, su salida del club vallecano se ha ido llenando de dificultades porque su participación con Francisco ha aumentado mucho. En dos de las últimas cuatro jornadas ha sido titular, disputó toda la segunda parte en otra y ha jugado en toda la Copa, donde el Rayo, con bajas ahora por la Copa de África, sigue vivo. Así, todo apunta a que el Zaragoza tiene que mirar a otro lado y que Chavarría no llegará cedido. Máxima prioridad con Pep Chavarría Uno de los candidatos que tiene en la agenda, aunque de momento solo como opción, es José Salinas, lateral izquierdo del Elche. El club ilicitano y el jugador ya conocen el interés zaragocista, pero su salida no es sencilla. El Elche, de donde ha llegado el meta Edgar Badía, tiene tres laterales zurdos, con Clerc, indiscutible en el puesto y a veces central izquierdo con Beccacece si juega con línea de tres, Lautaro Blanco y el propio Salinas, que estuvo cedido en el Mirandés el curso pasado con un muy buen rendimiento. Lautaro, fichado de Rosario Central la temporada pasada, quiere regresar a Argentina, preferentemente a su club anterior, al no tener el protagonismo esperado y su salida es la que más dinero liberaría para margen salarial, por lo que Salinas vería cerrada la puerta para irse. En todo caso, esa operación solo se podría plantear en la recta final de enero. Los otros puestos Salinas, que ha jugado 400 minutos oficiales en 9 partidos en este curso y que se formó en la cantera del Elche, responde a ese perfil de jugador ofensivo, con dos goles y cuatro asistencias el curso pasado en un Mirandés donde ya jugó en varias ocasiones como carrilero con Joseba Etxeberria. Por ahí, su cesión, también por la ficha, que es asequible, tiene fuerza, pero el problema es la elevada dificultad en su salida del Martínez Valero. El cambio en la necesidad en el lateral zurdo, buscando un jugador con más proyección ofensiva y que compita con el puesto con Lecoeuche, que ya puede estar en la convocatoria ante el Eldense y volver más probablemente ante el Andorra tras estar de baja desde el 25 de noviembre, también condiciona el fichaje de un extremo. Como Velázquez apunta a mantener de forma decidida esa apuesta por tres centrales, en la que Valera ha sido su carrilero circunstancial con Mollejo de forma ocasional, por ejemplo cuando se lesionó el alicantino ante el Levante (el lunes en Elda apunta a repetir, ya que Valera va a seguir de baja), la necesidad de un extremo zurdo es menor, pese a que es un perfil que se quedó vacante en verano y que Cordero ha trabajado mucho en los candidatos (Bebé, Juan Cruz o Mo Dauda, que se marcha al Eldense cedido por el Tenerife), aunque ahora pasa a un segundo plano en este enero. Tras la portería y ese lateral ofensivo y que se adapte bien a la propuesta de tres centrales las miras del director deportivo zaragocista ya estaban muy orientadas en Arnau Puigmal por la polivalencia para jugar en banda y el refuerzo en el despliegue físico que supone el centrocampista ofensivo del Almería, cuya cesión ahora está en duda por su lesión. Un punta, poco probable Restarían un pivote de contención, un centrocampista de envergadura y nivel físico y con candidatos como Mfulu (Las Palmas) o Petrovic (Granada) por los que el Zaragoza solo se ha posicionado, y un ariete de diferente perfil a los que hay. Este último refuerzo está en función de la recuperación de Bakis, que va a empezar con el grupo la semana que viene y que quiere volver ante el Alcorcón y de una salida de Sergi Enrich más parada que otra cosa, por lo que lo más probable es que no llegue un punta en esta ventana.