El Real Zaragoza tenía más que avanzada la cesión de Arnau Puigmal desde el Almería y con opción de compra en caso de ascenso a Primera, pero la llegada del jugador está en el aire ahora mismo hasta que se sepa con exactitud la lesión que tiene por debajo del glúteo derecho, en la parte posterior del muslo, ya que se tuvo que retirar el pasado lunes del entrenamiento del Almería por un golpe, con visibles gestos de dolor y cojeando. El futbolista no se ha ejercitado estos días con el conjunto almeriense y espera al veredicto final de las pruebas, pero si estas muestran una dolencia que se vaya a varias semanas la operación se podría romper.

El Almería no facilita partes médicos de sus jugadores y nada se sabe públicamente de esa lesión, pero el Zaragoza y los agentes del jugador están a la espera de que se le hagan todas las pruebas para ver si la opción, que estaba más que adelantada porque era el destino que quiere el jugador y así se lo había dejado claro al Almería, se mantiene o se rompe de forma definitiva, algo que se decidirá en los próximos días. La cesión estaba solo pendiente de la autorización final del Almería, también por los tiempos de mercado del club andaluz, que cuenta ahora con muchas bajas entre lesionados y la Copa de África y que por eso quería esperar a autorizar una salida hasta la llegada de algún refuerzo. Por eso, Puigmal, pese a ser una despedida clara en este enero, tuvo minutos ante Osasuna la semana pasada en Liga.

Con contrato en el Almería hasta 2026, el centrocampista catalán es una vieja aspiración de Cordero, que ya lo pudo firmar en verano, pero el jugador decidió apostar por su continuidad en Primera. El interés se ha mantenido hasta este mercado de enero y, pese a contar con ofertas de otros clubs de Segunda, como Espanyol, Valladolid y Elche, o de Portugal e Inglaterra, Puigmal ya dio el sí definitivo al Zaragoza hace un par de semanas.

Puigmal se formó en la cantera del Espanyol y en cadetes se marchó al Manchester United, donde no llegó a debutar con el primer equipo y no renovó su contrato para salir libre en 2021 y fichar por 5 temporadas por el Almería, siendo clave en el año del ascenso con Rubi, con 33 partidos de Liga y 5 goles. En Primera su presencia fue más discontinua el curso pasado con el mismo entrenador, con 22 jornadas, pero solo siete presencias en el once, mientras que en la campaña actual, con el Almería colista, ha tenido 250 minutos en 11 jornadas, con solo tres ocasiones como titular, además de jugar los dos duelos de Copa, el último de ellos ante el Barbastro.

Con Puigmal el Zaragoza apuesta por un futbolista con mucha capacidad física en el medio, con despliegue y calidad y que además puede jugar en la banda derecha del ataque, tanto en una posición más avanzada como de lateral. Si la opción se acaba cayendo el club iría a por un perfil similar en el mercado.