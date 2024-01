El Real Zaragoza rechaza las dos opciones de cesión de Bermejo

El Real Zaragoza ya ha rechazado las dos posibilidades de salida de Bermejo, ambas de cesión en clubs de Segunda y así se lo ha transmitido a los agentes del futbolista, que ve con buenos ojos su adiós en este mercado después de una temporada en la que no está teniendo el rol esperado tras su renovación en verano de 2022 hasta 2025 y su gran segunda vuelta la campaña pasada. El club aragonés solo aceptará una oferta de traspaso por el mediapunta madrileño, un jugador al que se considera útil para Julio Velázquez, si bien la llegada y la filosofía de juego del nuevo entrenador, con el que no ha sido titular, y el cese de Fran Escribá, que ha sido su gran valedor en los últimos tiempos, hacen que desde la dirección deportiva se pueda contemplar su salida en este enero, pero no en forma de cesión.

Un carrilero zurdo más que un lateral en este enero Bermejo, que arribó al club en el verano de 2020, está jugando menos que en las tres temporadas anteriores de zaragocista. Ha participado en 20 jornadas de Liga, pero solo en cuatro de titular, y se ha tenido que escuchar algunas reprobaciones de la grada, sobre todo al ser relevado ante el Huesca. Así, su salida está mucho más próxima que en anteriores mercados, incluido en enero de 2022, cuando al final no puso rumbo a la Superliga de China con una suculenta oferta del Tianjin, pero de momento el club se niega a que sea en forma de cesión. Por Bermejo, de momento, no hay ofertas de traspaso, que en todo caso y de haberlas serían de cuantía baja, aunque siempre aumentable en función de objetivos. Sin embargo, esa realidad todavía no se ha dado y en estos momentos es más factible que siga después del mercado de enero a que se vaya ahora. La suspensión momentánea de la llegada de Arnau Puigmal, un jugador que le iba a restar aún más presencia, también ayuda a esa percepción que, no obstante, puede cambiar aún. El Zaragoza busca dar salida a Poussin y fichar un portero en enero Luna y Poussin Son mucho más claras las salidas de Luna y Poussin, reconocida por el propio Cordero y en la que se trabaja desde noviembre, cuando se vio claro que no podía seguir tras su sucesión de errores. Puede regresar a Francia, a la Ligue 2, o se le pueden abrir opciones en Chipre, Turquía o Grecia. La idea es una desvinculación definitiva, pero un contrato hasta 2026, con un salario que rondaría los 300.000 euros, no facilita esa vía, por lo que parece más factible la de la cesión. El Real Zaragoza busca una cesión para Marcos Luna en enero Cedido saldrá con total seguridad Marcos Luna, muy probablemente con un destino de Primera RFEF tras no tener apenas oportunidades en este curso con Escribá y ninguna con Velázquez, que no le ha dado ni un minuto desde que llegó y que hasta lo dejó fuera de la lista ante el Espanyol. Así, el adiós del lateral zaragozano y el de Poussin serán los próximos.