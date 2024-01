Lo reveló el propio Sebastián Beccacece este viernes en la rueda de prensa del entrenador del Elche antes del partido ante el Tenerife. Guti, además de Lautaro Blanco, ha pedido salir del conjunto ilicitano y por eso ninguno de los dos va citado a ese partido, exigiendo el club alicantino a ambos que en una semana arreglen su situación y busquen una salida o, de lo contrario, volverán a ser futbolistas del Elche a plena disposición. Por Guti, sin ofertas de Primera, han preguntado muchos clubs de Segunda, el que más el Leganés, que dispone de poco margen salarial, aunque es la candidatura ahora mismo más fuerte, pero también el Huesca o el Racing, además de alguna vía que se puede abrir en el extranjero. ¿Un posible retorno al Real Zaragoza? El club aragonés sabe las condiciones de la cesión hasta junio y lo que implicaría, pero aún no ha dado un paso, que podría ser más factible si se cae, como así va a suceder, la vía de Arnau Puigmal, aunque el centrocampista del Almería tiene también la polivalencia de jugar en la banda derecha y Guti es más un centrocampista puro.

El Elche pide una cantidad por la cesión y que el club al que vaya asuma la ficha. No es una operación elevada en todo caso, pero sí difícil de asumir por unos cuantos equipos de Segunda. Como suele ser habitual, y ha pasado con Badía o iba a suceder con Puigmal, se incluiría una condición de compra en caso de ascenso, teniendo en cuenta que al zaragozano le queda contrato hasta 2025. El jugador, fichado por el Elche por 5 millones en 2020 tras tres grandes temporadas en el primer equipo zaragocista, vería con buenos ojos regresar a La Romareda, su casa y el club de su vida, pero esa vía, queda dicho, aún no está abierta. El Elche pagó 5 millones en 2020 por él y aún no ha amortizado algunas de esas cantidades y el Zaragoza se quedó un 20% del pase.

"Raúl y Lautaro son dos jugadores muy valiosos, pero yo no puedo poner a todos en todos los partidos. Les hemos dado la posibilidad de ver una salida. Esta semana les hemos permitido que no estén en la lista de convocados para ver si resuelven. Y si la semana que viene no se ha concretado, pues ya les hemos dicho que vuelvan con nosotros. Ambos han ingresado en 15 partidos de 24. Más del 50%. Y un equipo no se compone sólo de 11 futbolistas. El club en ese sentido es muy sensible. Como pasó con Edgar Badia", aseguró Beccacece, que añadió: "Es una postura un poco contradictoria. Ellos creen que deben salir y yo creo que deben continuar. Entiendo que les dimos este tiempo para ver si pueden resolverlo y si no es así ellos me han demostrado un comportamiento muy profesional y notable y sé que si no se marchan ellos van a estar para el partido de Valladolid", añadió.

Lautaro Blanco y Salinas

Lautaro Blanco también afecta de forma indirecta al Zaragoza. Quiere regresar a Argentina, a su club de origen, Rosario Central, de donde llegó traspasado en la temporada 22-23, pero de momento no hay acuerdo para ese regreso entre el Elche y el equipo argentino. Si sale Lautaro, la posibilidad de la cesión de José Salinas sería imposible para el Zaragoza, puesto que el canterano del equipo ilicitano se quedaría en ese club para hacer de pareja en el lateral izquierdo de Carlos Clerc, indiscutible para Beccacece.