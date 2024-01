La salida de Raúl Guti del Elche es una cuestión de días después de que el jugador no fuera citado para el partido de este sábado ante el Tenerife por decisión técnica porque ha pedido buscar otro destino y su situación en el club alicantino tiene una más que complicada vuelta atrás. El club ilicitano, donde tiene contrato hasta 2025, quiere una cantidad por esa cesión hasta junio, asumir la ficha desde ahora hasta entonces y una opción de compra elevada en caso de ascenso si va a un club de Segunda y por objetivos en otro destino, inferior a los 5 millones que pagó en 2020 al Zaragoza por su fichaje, porque quiere recuperar al menos parte de ese esfuerzo. Dada la situación insostenible de Guti, la cantidad por la cesión será muy baja o finalmente se podrá anular, por lo que el préstamo del centrocampista zaragozano estos 6 meses sale por unos 200.000 euros, una ganga.

El salario en Primera de Guti no está lejos de los 800.000 euros, pero se queda en casi la mitad, 400.000, en la categoría de plata. El regreso al Zaragoza es, pues, más viable económicamente que nunca, ya que ya solo la cantidad fija que se ha percibido por Jano Monserrate del Atlético, sin contar los premios por objetivos, y que va a parar al límite de este enero, es superior a esos 200.000 euros. El vuelta a La Romareda del canterano es, pues, más viable que nunca. No lo era en Primera por su alto salario y porque fue importante en el club ilicitano, ni tampoco en el pasado verano, ya que aunque su club se planteó su salida (el Espanyol fue el más interesado), era necesario un traspaso de por medio para su fichaje.

Ahora, el Zaragoza tiene perfecto conocimiento de las cifras de la operación y ha hablado en varias ocasiones con el entorno de Guti, pero aún no dio el paso, lo que no significa que no lo pueda dar de aquí al 31 de enero, sabiendo también que el zaragozano priorizaría por encima de cualquier otra opción volver a La Romareda. Es una posibilidad que le encantaría, pero que por ahora no está encima de la mesa, porque el Zaragoza tiene la opción en fase de estudio y prioriza otros fichajes: un lateral izquierdo, un medio físico y de contención y, quizá, un delantero más que un extremo, aunque esto último dependerá de Bakis y de Enrich.

Arnau Puigmal y su opción caída

En este sentido, la ruptura de la operación de Arnau Puigmal, tras lesionarse el centrocampista del Almería, puede hacer ganar enteros a la vía de Guti, aunque no son exactamente el mismo perfil de jugador. Puigmal era una oportunidad de mercado, un jugador muy del gusto de Cordero y que permitía soluciones en la banda y en la zona ofensiva de la medular. Guti, de sobra conocido por la afición zaragocista, es un centrocampista más puro, de despliegue y condición física, con más recorrido y más box to box que Puigmal, que tiene más llegada al área y más capacidad de adaptarse a la banda derecha, que de hecho ha sido su lugar habitual en los últimos tiempos en el Almería.

Eso ya lo tendrá que evaluar la dirección deportiva zaragocista y si da el paso definitivo por un jugador que ha ocupado un rol muy secundario desde la llegada de Beccacece al banquillo del Elche y que ya quiso salir del club en verano. El Leganés es, ahora mismo, la opción más firme, con oferta de por medio al club franjiverde, pero no llega a lo pedido por esa entidad, teniendo en cuenta que los 5 millones del verano de 2020 ya están pagados al Zaragoza, pero no amortizados. Huesca y Racing, además de otras vías en el extranjero, también han mostrado interés, pero en principio están lejos de lograr la cesión del jugador zaragozano, que irrumpió con fuerza en el primer equipo zaragocista desde 2017 para hacer tres temporadas magníficas hasta 2020, cuando fue traspasado, reservándose el club aragonés un 20% de un futuro traspaso.