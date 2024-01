El Real Zaragoza afronta el lunes ante el Eldense su primer partido de 2024 y el inicio de la segunda vuelta después de 25 días sin fútbol desde que se midió al Levante el 20 de diciembre. Fue el quinto partido de Julio Velázquez y el balance es de 6 puntos de 15 posibles en un equipo que desde el fulgurante inicio de curso con 5 triunfos solo ha sido capaz de ganar dos partidos en 16 citas ligueras. "No hablo de urgencias sino de sentido común y realismo, además de afrontar cada semana con positivismo", indicó el técnico, que siempre reitera la idea de quedarse en el corto plazo, en este caso en ganar al cuadro alicantino y mejorar una realidad en la tabla dibujada en solo 28 puntos en la primera vuelta. "No pensamos en lo negativo del pasado, eso no te lleva a nada bueno, analizamos lo ocurrido, buscamos soluciones y la mejora. Lo logrado se me queda corto por lo que el equipo ha hecho en estos cinco encuentros y, si seguimos en este nivel competitivo, la reacción se ha producido, ahora hay que ajustarla y conseguir sumar de tres", añadió el entrenador vallisoletano, que no quiso confirmar la titularidad de Edgar Badía, que obviamente lo será, y que aseguró que la mejoría de Lecoeuche tras casi siete semanas de baja le convierte en una opción para incluso ser titular el lunes.

Ve Velázquez un balance corto de sus primer repóquer de partidos en el banquillo tras reemplazar a Escribá, pero "estoy orgulloso de lo hecho por el equipo, a nivel anímico, energético y competitivo. Se me queda escaso y mínimo podíamos tener cuatro o cinco puntos más por lo que ha sido el equipo, por su globalidad", aseveró, considerando que, ante el Espanyol y el Levante, el Zaragoza "hizo lo suficiente para ganar, como lo logramos de forma brillante ante el Leganés, mientras que con el Amorebieta por fútbol no, pero por decisiones concretas arbitrales lo normal habría sido vencer y en Albacete la derrota fue justa", admitió, reconociendo que al final la clasificación no va de sensaciones sino de resultados y asegurando que "estamos muy ilusionados en la segunda vuelta para que sea muy positiva en todos los aspectos".

"En el club hay otras personas con distintos roles que pueden analizar a medio o largo plazo, yo solo me centro en ganar al Eldense y no pienso en el número de puntos para lograr una posición concreta a final de temporada"

En ella el Zaragoza tiene que rondar los 40 puntos para pensar en al menos llegar al playoff, teniendo en cuenta que el presidente, Jorge Mas, habló de la obligación de luchar por esa meta de subir en este curso y Raúl Sanllehí, director general, dejó claro que el ascenso era posible. El preparador zaragocista, sin embargo, manda un mensaje de cautela, porque "soy entrenador y miro al día a día. En el club hay otras personas con distintos roles que pueden analizar a medio o largo plazo, yo solo me centro en ganar al Eldense y no pienso en el número de puntos para lograr una posición concreta a final de temporada", aseveró el entrenador, que ha vivido un largo parón de casi un mes sin fútbol desde el amargo empate ante el Levante y que ha sido "un periodo extraño sin esa carga competitiva. Fue imposible jugar un amistoso y sobre todo la semana pasada intentamos entre nosotros dar un estímulo en las sesiones que se pudiera asemejar a la competición. Estoy contento por cómo se ha desarrollado este tiempo, con una actitud maravillosa de todos y llegamos en condiciones y con la ilusión para lograr ante el Eldense la primera victoria de la segunda vuelta".

Conquistarla en Elda sería asaltar un estadio, el Nuevo Pepico Amat, en el que nunca ha jugado el Zaragoza y ante un enemigo que está muy lejos de la historia del conjunto zaragocista, pero "los momentos históricos importan poco o muy poco en el presente. Con ellos no se gana y, si no contextualizas tu presente, te puede llevar a equivocarte. Por supuesto que como institución no merecemos estar aquí, pero es la realidad y nos obliga a competir con humildad y sacrificio, analizando y afrontando el partido por lo que somos ahora", sentenció con esa visión solo realista y pragmática que quiere imponer el entrenador blanquillo.

"La evolución de Quentin Lecoeuche ha sido mucho mejor de lo que podíamos prever y ha pasado de tener difícil entrar en el once a ser una opción real"

El Zaragoza llega a Elda con las novedades de Iván Azón, que se ha entrenado estas tres semanas tras las vacaciones de Navidad con normalidad y sin molestias en la rodilla lesionada a mediados de noviembre, y Lecoeuche, que solo lo ha hecho en esta semana tras estar de baja desde el duelo ante el Albacete el 25 de noviembre. "La evolución de Quentin ha sido mucho mejor de lo que podíamos prever y ha pasado de tener difícil entrar en el once a ser una opción real, porque las sensaciones que transmite y el feedback con los médicos son muy positivas", dijo el míster, que habrá que ver si arriesga con el francés, que lleva un largo historial de dolencias musculares desde su llegada en verano y que tuvo una rotura en el isquio en el Carlos Belmonte con afección tendinosa. Valera, Bakis, Cristian Álvarez y Nieto son las ausencias por lesión en Elda, mientras que en la sesión de esta mañana han estado del Aragón Juan Sebastián, Vaquero, Cuenca y, por segundo día seguido, Aitor Mañas.

Previsible defensa de cinco

Con todo, la decisión con el lateral galo es clave, ya que podría ocupar el carril en el que ha estado jugando Valera, "con un rendimiento extraordinario hasta su lesión en una posición que no es habitual y en ese espacio en el que nos hemos ido reinventando tenemos que buscar una solución ahora". Ahí, además del posible y prematuro regreso de Lecoeuche pueden jugar Mollejo y Francho, que ya lo hicieron tras lesionarse Valera ante el Levante, o incluso Borge. "No me gusta dar pistas al rival", insistió Velázquez, que en todo caso sí admitió que la entrada de Lecoeuche no traería un cambio de dibujo para regresar a una defensa de cuatro, ya que "puede jugar como lateral o como carrilero. Que juegue o no lo haga Quentin no nos va a llevar a modificar la estructura. Lo haríamos por otras razones". Con todo, parece casi seguro que no habrá cambio de dibujo y mantendrá el 5-3-2.

"Estoy muy contento con Edgar Badía, porque nos aporta mucha competencia sana. Con Poussin vamos a ver cómo se desarrolla el mercado, aunque no valoro que no entre en la convocatoria, su actitud y trabajo están siendo magníficos"

Con el meta Edgar Badía ya como refuerzo a disposición del técnico y como más que seguro titular, Velázquez afirmó estar "muy contento con su llegada, porque nos aporta mucha competencia sana. Cristian evoluciona bien, pero no es opción aún y el resto son opciones", aseguró en su línea de no dar pistas, incluyendo Poussin, al que el club busca una salida y que obviamente no va a jugar en Elda, pero "vamos a ver cómo se desarrolla el mercado, aunque no valoro que no entre en la convocatoria, su actitud y trabajo están siendo magníficos", sentenció, garantizando pues la presencia del arquero galo en la lista de expedicionarios a Elda para jugar este lunes