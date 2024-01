¿Cómo afronta el Eldense el primer partido del año tras tantos días sin jugar?

Ha sido casi una minipretemporada para el Zaragoza y para el Eldense, es que nosotros con el tema del playoff del verano hemos tenido casi las mismas vacaciones que entonces. Hay muchas ganas en el equipo, con el ánimo de empezar 2024 y la segunda vuelta con buen pie y con la idea de revertir un poco la dinámica que llevamos. Tuvimos una racha buena a mitad de la primera vuelta, pero llegamos al parón que quizá necesitábamos este descanso. Esta competición es muy exigente y a estas alturas ya se puede valorar cómo es el Eldense y lo que necesita mejorar , además de la experiencia que han ido adquiriendo muchos compañeros, que casi eran primerizos en Segunda.

En todo caso y como recién ascendido, el plan del Eldense solo pasa por la permanencia, ¿no?

Es así, es el objetivo, en esa racha tan buena hasta nos situamos en una zona de mitad de la tabla y con tranquilidad, pero esta categoría si bajas un poco te coloca en tu sitio. El objetivo es acumular ahora más rachas buenas, salir de la negativa que tenemos ahora lo más pronto posible e ir haciendo camino. Creo que la plantilla tiene hambre, es joven y, con ese objetivo de la permanencia, al ecuador llegamos con buenas sensaciones en general, con cosas que mejorar, pero debemos darle continuidad ahora porque sacando los mismos puntos en la segunda vuelta que hasta ahora nos salvaremos seguro.

"El Zaragoza arrancó fuerte, iba primero, no le marcaban un gol y parecía que todo iba a ser un camino de rosas, pero esta categoría es así. No está en la posición que debería, eso está claro, es un gran equipo, con muy buenos futbolistas"

El Zaragoza solo lleva dos puntos más, ¿lo ve como un rival directo?

No creo. En el comienzo de la Liga cuando arrancó fuerte, iba primero, no le marcaban un gol y parecía que todo iba a ser un camino de rosas, pero esta categoría es así. No está en la posición que debería, eso está claro, es un gran equipo, con muy buenos futbolistas y que ahora se ha reforzado con alguien de tanto nivel como el portero Edgar Badía.

Con Julio Velázquez el plan es otro, es un Zaragoza más intenso y que presiona más arriba.

Y con el cambio de estructura, con esa línea de tres atrás que les está funcionando bien. Es un sistema que, si se trabaja bien, se le puede sacar mucho rédito y seguro que nos encontraremos un partido muy difícil por el tamaño del rival y por la necesidad nuestra de cambiar la racha y qué mejor que en nuestro estadio y ante un enemigo tan importante.

"Me gusta mucho Mollejo, es un 'peleas' de cuidado. Es un futbolista que siempre lo quieres en tu equipo, porque no para, trabaja en defensa y en ataque y a los rivales nos da la vida mártir"

¿Qué jugador destaca del rival?

Me gusta mucho Mollejo, le conozco de haberme enfrentado muchas veces y es un peleas de cuidado. Es un futbolista que siempre lo quieres en tu equipo, porque no para, trabaja en defensa y en ataque y a los rivales nos da la vida mártir en cada partido.

Usted estuvo en el filial del Zaragoza en la 12-13. ¿Qué le queda de aquella etapa?

Pues ante todo y sobre todo por ser la ciudad en la que conocí a Tere. Mi mujer es de allí y ya tenemos un hijo, así que Zaragoza es vital ya en mi vida. El recuerdo general de ese año es bueno, pero a nivel deportivo no tanto, porque no se dieron las cosas bien, el equipo acabó bajando, aunque a mí me sirvió para ganar mucha experiencia, tenía 22 años y estuve en dinámica de primer equipo y eso fue positivo. Era la primera vez que salía de casa y fue un año para madurar y de aprendizaje, mucho además.

Llegó del Jaén con José Mari, que después ha hecho carrera en Primera, en el Cádiz.

Recuerdo que el Zaragoza pagó unos 70.000 euros por mí. Vine con Manolo Jiménez, que me conocía bien del grupo IV de Segunda B, conocía esa categoría y su presencia fue fundamental para decidirme porque tenía alguna opción más y tuve claro que iba allí.

Bajó el Zaragoza con Manolo Jiménez y el filial con Monserrate y el Chucho Solana. Menudo año...

Muy difícil a todos los niveles, no se pueden sacar muchas cosas positivas como club desde luego de esa temporada. A nivel individual me entrené un año entero con un equipo que era de Primera y aprendí mucho de la gente que había allí, aunque no llegara a debutar. En el filial sí jugué mucho, completé prácticamente toda la temporada, pero en calidad de minutos fue una campaña difícil. La suerte que tuve fue que al marcharme me firmó el Sabadell y di el salto a Segunda. De lo negativo saqué algo muy positivo, porque pude empezar lo que después sería una larga carrera en esa categoría.

Marc Mateu, que está ahora con usted en el Eldense, también estaba en ese filial.

Y Fran González, Héctor Hernández, Jorge Ortí, Tarsi, Alcolea… Había buen equipo, sin duda, pero estábamos en un grupo de Segunda B complicado, duro, con muchos equipos vascos, era una categoría dura para el perfil que tenía nuestra plantilla y nos tocó ese descenso.

¿Qué le faltó a Carlos Hernández para aprovechar la oportunidad de Zaragoza y jugar en el primer equipo?

La competencia era muy elevada para dar el salto y los resultados del filial y del primer equipo tampoco acompañaron para que el míster tomara la decisión de darme la oportunidad. Pero yo me fui satisfecho, me sirvió para verme en el fútbol profesional, para ganar bagaje y madurez y la valoración solo puede ser positiva de aquella etapa.

"No me puedo quejar de mi carrera, porque son casi 300 partidos en la categoría, donde solo no estuve la temporada pasada, cuando logramos el ascenso desde Primera RFEF con el Eldense. Eso no te lo regala nadie"

Y fue el trampolín para usted, Sabadell, Lugo, Oviedo, Alcorcón, ahora Eldense… Son diez años en Segunda.

No me puedo quejar, porque son casi 300 partidos en la categoría, donde solo no estuve la temporada pasada, cuando logramos el ascenso desde Primera RFEF con el Eldense. Esa trayectoria no te la regala nadie, tiene mucho trabajo detrás, en el día a día y en cada sitio y con cada técnico. Tuve la mala fortuna del año en Alcorcón, con el descenso y no participando demasiado, lo que me llevó a la apuesta por el Eldense y a bajar de categoría. Pero eso ha sido muy positivo, logramos el ascenso, empecé el año con algunas lesiones, pero ahora llevó muchos partidos seguidos en el once y creo que a muy buen nivel.

¿Qué espina le queda que intuye que ya no va a llegar a sacarse?

Disputar al menos un playoff de ascenso a Primera, algo que rozamos en el Oviedo, donde no nos metimos por el goalaverage. Eso siempre se quedará ahí.

¿Cuando se fue del Zaragoza en 2013 con el descenso consumado se imaginaba que más de diez años después seguiría en Segunda?

Por supuesto que no. Yo recuerdo que tenía otro año de contrato, rescindo porque en el primer equipo no cuentan conmigo porque el objetivo ineludible era subir en esa temporada. Nadie se esperaba que el Zaragoza siga ahí y hasta que haya pasado años malos, de sufrir por la permanencia. Pero ese club es muy buena plaza para un jugador, es una ciudad ideal, la gente es magnífica y cualquiera que le llama ese equipo quiere ir. Más pronto que tarde seguro que volverá a Primera, es su sitio y lo que merece su afición.