El Real Zaragoza y el Real Unión de Irún ya tienen pactado el acuerdo de cesión por Marcos Luna, que jugará en el conjunto irundarra la segunda parte de la temporada. El préstamo está cerrado a todos los efectos, aunque no rubricado, y el canterano ya no ha sido incluido en la convocatoria para el partido ante el Eldense de este lunes. La cesión, por la que pugnaban otros clubs de Primera RFEF como el filial del Atlético, incluye una opción de compra por el canterano, aunque no es obligatoria y solo opcional. El Atlético B ya quiso su cesión en enero pasado y el zaragozano no quiso ir pese a ser una operación ya acordada entre clubs.

El Real Zaragoza busca una cesión para Marcos Luna en enero Marcos Luna tiene ficha del primer equipo desde la temporada pasada y contrato hasta 2026. El lateral derecho vivió su mejor momento en marzo pasado, cuando fue titular en tres jornadas consecutivas con Fran Escribá, pero sufrió una lesión en el menisco de la rodilla derecha de la que fue operado y que le hizo perderse lo que restaba de temporada. En esta temporada, con la competencia de Fran Gámez y la irrupción de Borge, apenas ha tenido minutos, con solo 454 minutos oficiales entre Liga, en tres jornadas, y el duelo de Copa ante el Atzeneta. Su salida, tal y como adelantó este diario, está decidida desde diciembre y llega al Real Unión de Irún, que milita en el grupo I de Primera RFEF y ocupa la duodécima posición. Es un proyecto ambicioso en el que está el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, como propietario del club y con el Vitoria de Guimaraes luso en ese grupo, ya que hay un acuerdo de colaboración entre los tres equipos. Sanción de la FIFA De todas formas, la llegada de Marcos Luna aún debe solventar un último trámite en el Real Unión de Irún, ya que el club vasco estaría sancionado por la FIFA con la prohibición de inscribir jugadores tal y como recoge el máximo organismo del fútbol internacional en la plataforma que estrenó el pasado jueves en su página web, algo que la entidad irundarra ha desmentido de forma rotunda asegurando que la RFEF no tiene constancia de eso, aunque desde la FIFA se asegura que sí es así. Si se puede inscribir, la de Luna será la primera salida de este enero en el Zaragoza, que también espera la despedida del meta Poussin y, quizá, de Sergi Enrich y Bermejo.