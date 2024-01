Después de una eternidad sin fútbol vuelve a calzarse las botas el Real Zaragoza tras 25 días sin jugar desde aquel lejano 20 de diciembre con el empate ante el Levante. Toca abrir el año futbolístico, el 2024, con la visita al Nuevo Pepico Amat de Elda, con el deseo, que es lo que procede cuando se estrena un calendario, de que cuando toque estrenar el de 2025 se haga ya habiendo vivido unos meses en Primera. Para eso el equipo zaragocista debe cambiar cuanto antes su gris trayectoria, que Julio Velázquez ha logrado enmendar en sensaciones aunque algo menos en números, ya que con el técnico pucelano se han conquistado 6 puntos de 15 y solo una victoria en cinco encuentros. Eso sí, en global el Zaragoza acumula solo dos victorias ligueras en las 16 últimos choques, un dato que da escalofríos, aunque Velázquez no quiera ver urgencias, con el ascenso directo a 10 puntos y la sexta plaza a siete, por lo que a ambos listones se les podría hacer un buen recorte con este triunfo.

La relatividad de las urgencias depende de la visión. Si, como dijo Jorge Mas en su visita navideña, la idea es buscar el ascenso en este mismo curso sin tener en cuenta la discreta primera vuelta, una meta que ratificó Raúl Sanllehí al decir que subir era posible, la sensación de no poder fallar aumenta. Con 63 puntos en juego y una segunda vuelta entera todo es posible, sin duda, pero el Zaragoza debe acelerar en su velocidad de crucero, porque solo ha sumado 28 hasta el ecuador y alcanzar al menos el playoff le exigirá rondar la cuarentena en el tramo que inicia en Elda este lunes. Velázquez no quiere ser tan concreto en la meta, y en casi nada lo es al hablar, y se centra en el discurso cortoplacista, pero ya dejó ver que el balance en sus primeros duelos se le quedaba escaso por los méritos del equipo en esos cinco partidos, señal de que alguna mirada de reojo a la calculadora sí que le da.

La victoria se hace, pues, ineludible en el feudo del recién ascendido Eldense, teniendo en cuenta que al Zaragoza no se le dan demasiado bien los estrenos anuales y algo mejor afronta las primeras visitas a enemigos con los que nunca jugó, como es el caso del cuadro alicantino. El caso es que ahora el calendario, con Eldense, Andorra y Alcorcón, tiene un tramo en teoría amable que invita a aprovecharlo para acercarse a la zona noble, porque después vendrán curvas más difíciles y aumentará la sensación de que el tiempo se agota.

La duda en el costado zurdo

Para sumar de tres en el feudo del Eldense el largo parón ha permitido que Velázquez recupere a Iván Azón, tras su lesión de rodilla desde mediados de noviembre, y Lecoeuche, algo más justo en su llegada a la cita tras superar una muscular que sufrió en Albacete el 25 de ese mes. En la recuperación del lateral galo y en un carril zurdo donde no estará Valera está la duda en el once. No ha demostrado demasiada resistencia a las lesiones musculares el francés y siete semanas fuera hasta regresar al grupo el pasado lunes invitan a la prudencia, por mucho que el técnico dijera que es una opción real. Mollejo o Francho, que ocuparon esa posición tras caer Valera ante el Levante, además de Borge son las alternativas, aunque quizá el retorno de Azón, que ha estado desde el retorno de las vacaciones el 27 de diciembre a plenitud con el grupo, permita que Mollejo sea el carrilero, una posición que conoce bien de su etapa en el Deportivo para dejar a Francho en la medular, donde mejor versión da.

La otra novedad tras el parón es Edgar Badía, el primero de los varios refuerzos que se esperan este enero, cuatro probablemente, y que llega para solucionar el drama de una portería sin Cristian, lesionado, y con Poussin defenestrado y Rebollo sin haber dado una buena respuesta en los partidos que ha tenido desde que los errores hicieron insostenible la continuidad del francés. Badía, de larga y buena trayectoria y un arquero de garantías, debutará en un once donde todo lo que no sea una disposición en el 5-3-2 que ha funcionado, con altibajos, en los últimos partidos será una sorpresa porque en principio no se espera cambio de dibujo.

Un enemigo con dudas

El rival viene del mismo descanso que el Zaragoza, de un parón que le vino bien porque llegó a las navidades con una mala racha de seis jornadas sin ganar y una eliminación copera que oscureció el buen arranque de curso. Con todo, el Eldense, con 26 puntos y solo dos menos que los zaragocistas, ha logrado al ecuador estar en el objetivo de la permanencia y a la cita se presenta con las novedades de los fichajes de Nacho Monsalve y Mo Dauda, al que Cordero tenía apuntado como posibilidad este enero. Es el cuarto peor local en un Pepico Amat hasta hace no demasiado tiempo inexpugnable, un equipo que combina estrenos en la categoría y experiencia en su plantilla y que es un bloque intenso y que sabe aprovechar sus escasas armas. Tiene las bajas de Florin Andone, Youness, lesionados, Cris Montes, pendiente de su salida, y de Doué, sancionado, aunque recupera tras mucho tiempo de baja a Álex Martínez. El Zaragoza le ganó en La Romareda con cierta comodidad, pero entonces la vida era de color de rosa para el cuadro blanquillo, que torció mucho su trayectoria después y que necesita que el 2024 y la segunda vuelta supongan de verdad un cambio de tercio. Ya se sabe, año nuevo…

Alineaciones probables:

Eldense: Álvaro Aceves, Toni Abad, Carlos Hernández, Dumic, Marc Mateu, David Timor, Sergio Ortuño, Clemente, Iván Chapela, Juanto y Mario Soberón.

Real Zaragoza: Edgar Badía; Fran Gámez, Francés, Mouriño, Jair, Mollejo; Francho, Marc Aguado, Toni Moya; Maikel Mesa e Iván Azón.

Árbitro: Miguel González Díaz (comité asturiano).

Estadio: Nuevo Pepico Amat.

Hora: 20.30. LaLiga Hypermotion TV