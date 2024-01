En Elda hizo su debut Edgar Badía, el único fichaje zaragocista y el hombre que salvó al Real Zaragoza de una más que posible goleada: "Me voy desilusionado porque quería esa victoria, he tenido mucho trabajo a nivelde decisiones difíciles", declaró Badía. El guardameta ya sabía de las dificultades en las que se vería envuelto durante el partido, sobre todo con el golpeo de Marc Mateu: "Ellos viven de eso, yo lo he sufrido mucho en Segunda. A pesar de ello podíamos mejorar en que no nos generasen tantas acciones de estrategia", afirmó el portero.

También habló de cómo se encuentra el equipo ya que ahora mismo está inmerso en una racha de cuatro empates y las sensaciones son malas: "Dentro del vestuario somos conscientes de que ahora empieza una Liga nueva y queríamos empezarla con victoria". Pero sabe que esta situación puede dar la vuelta este viernes ya que el equipo estará respaldado por su afición: "Les necesitaremos en La Romareda para hacernos muy fuertes en casa y así hacer bueno el empate de hoy si conseguimos una victoria".