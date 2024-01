La Segunda División es una categoría con decenas de partidos repletos de momentos prescindibles, tiempo habitualmente de larga duración que pasa directamente al olvido porque, de modo efectivo, apenas ha pasado nada. Los más puristas ven esa dura realidad desde otro prisma y a esas largas secuencias de minutos y minutos les conceden un trato más amable: fases de maduración de los encuentros, de trabajo y de desgaste con el objetivo de recoger un fruto a tanta siembra ingrata.

En uno de esos partidos donde estaba ocurriendo poca cosa, más allá de cierto descontrol por la banda izquierda defensiva del Real Zaragoza y un disparo de Iván Chapela al lateral de la red tras un ataque del Eldense por ese costado, el equipo aragonés se inventó una acción ofensiva brillante que sobresalió entre tanto sudor y tantas lágrimas. Fran Gámez recuperó un balón en el centro del campo, trazó una bellísima diagonal hasta el borde del área, sirvió un exquisito taconazo para que Maikel Mesa, que llegaba como un expreso hasta la frontal, se inventara un disparo seco y perfectamente colocado con la diestra que se convertía en el primer gol de la noche.

El Real Zaragoza había separado el grano entre tanta paja en un zarpazo de calidad individual de dos futbolistas a los que la llegada de Julio Velázquez ha elevado a una buena dimensión: Gámez, estupendo en su función de carrilero generador de peligro y Maikel Mesa, en su rol de cabecilla goleador. El equipo había sacado el máximo jugo al mínimo rendimiento. Venía sufriendo, y lo hizo durante todo el partido, en el balón parado del Eldense: saques de banda colgados al área, faltas laterales y córners. En uno de ellos, Mario Soberón empató a los siete minutos del 0-1.

En la segunda parte, cuando Velázquez comprobó que con el sistema de tres centrales la cosa no iba a ningún lugar, mandó a la caseta a Mouriño e introdujo a Iván Azón para juntar tres atacantes y buscar más despliegue ofensivo. El nuevo plan tampoco funcionó. Tuvo fortuna el Real Zaragoza de no encajar el segundo gol en un córner de Mateu que acabó en el larguero y en un cabezazo de Francho hacia la portería propia que repelió el palo.

El equipo sumó un punto, lo mejor de una noche muy gris. El punto número siete de Velázquez de 18 posibles, un ritmo con el que el que no irá a ningún sitio si no lo incrementa rápidamente. La mejoría táctica y de juego sin grandes resultados previa a la Navidad no tuvo continuidad. Hubo solo otro zarpazo de Maikel Mesa y un nuevo y serio arañazo a la imagen del Real Zaragoza.