El Real Zaragoza se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva en una sesión en la que se ha podido ver por primera vez con el grupo a Sinan Bakis tras la meniscopatía, la lesión que figuró en el parte médico del club el pasado 7 de noviembre, en su rodilla derecha, que le ha hecho estar al margen del grupo más de dos meses. El delantero turco solo ha realizado la primera parte de la sesión, que ha comenzado con media hora de charla de Julio Velázquez con la plantilla tras el mal partido en Elda, y después de hablar con el entrenador se ha retirado al gimnasio.

Bakis tuvo una afección meniscal en su rodilla derecha tras un golpe el sábado 4 de noviembre, antes de jugar ante el Oviedo, y en las pruebas se le detectó que había afectación del cartílago. Se optó por un tratamiento conservador, porque la intervención quirúrgica suponía con total seguridad la despedida de la temporada, y por ir con mucha prudencia en su regreso, estableciendo desde el inicio que hasta 2024 no regresaría. Las primeras sensaciones en esas semanas iniciales no fueron las mejores, ya que la rodilla seguía inestable, pero tras el parón vacacional ha habido mejoría y el paso al césped es una señal clara que confirma la misma, también ratificada por el entorno del ariete, que hace una semana incluso ponía como meta optimista su regreso ante el Alcorcón el 27 de enero.

Ahora, su regreso lo marcarán las sensaciones que vaya teniendo el jugador con el aumento progresivo de cargas. Parece difícil que sea ante el conjunto alfarero, aunque todo está por ver, también porque en esa vuelta está pendiente la evolución del mercado zaragocista. Cordero apostará por fichar un ariete, o al menos un atacante polivalente, si Bakis en los próximos días no confirma esa mejoría conforme vaya aumentando el trabajo en los entrenamientos, teniendo en cuenta que Enrich, otro de los delanteros, está en la rampa de salida y no se descarta su adiós este verano, aunque a día de hoy no sea lo más probable. Bakis fue la gran apuesta del verano pasado, salarial y deportiva, pero en 10 partidos con el Zaragoza antes de su lesión no había visto puerta y ahora se ha perdido por el momento 9 duelos ligueros.

Mientras, Nieto, Cristian Álvarez y Valera siguen al margen de forma completa en el trabajo de la plantilla. Al lateral zurdo no se le espera hasta abril, con el meta, de baja por una recaída en su lesión en el isquio izquierdo, lo previsto es que en unas dos semanas empiece con el grupo y Valera, que se lesionó el 20 de diciembre ante el Levante con una rotura de fibras ante el Levante en el isquiosural derecha, debe empezar con el resto en unos días y llegará justo ante el Alcorcón, aunque no esté descartado en esa cita. Para el partido ante el Andorra es baja por sanción Jair, que vio la quinta amarilla en Elda y cumplirá un partido de castigo.

La plantilla ha tenido esa media hora de charla inicial para hacer causa común tras el pobre rendimiento ante el Eldense en el primer partido de la segunda vuelta y con la vista puesta ya en el duelo ante el Andorra del viernes. Ese partido en la Romareda y la visita a Santo Domingo el sábado 27 ante el Alcorcón se consideran claves para dar un salto en la tabla con un pleno de seis puntos ante dos rivales que están en descenso para poder pensar de verdad en la meta de llegar al playoff al menos por la vía del playoff. Mañas, Cuenca y Vaquero han constituido la presencia del Aragón en la sesión.