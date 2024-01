Ofensiva total en el mercado

El mercado de enero que finaliza el martes 31 por la noche y que se abrió el 2 ya ha consumido más de la mitad de su recorrido, pero para el Real Zaragoza el tramo final va a ser casi de infarto, porque tras firmar a Edgar Badía para la portería, con un buen debut el lunes ante el Eldense, el director deportivo zaragocista tiene en mente fichar, o al menos eso es lo que está buscando, a un jugador para cada banda, un lateral o carrilero en la izquierda y un interior diestro, además de un centrocampista y la posibilidad, siempre en función de la rodilla y las sensaciones de Bakis, de apostar por un delantero, no necesariamente un perfil absoluto de 9, pero sí un atacante. Así, hasta cuatro futbolistas más pueden llegar en los 14 días que restan, teniendo en cuenta que el Zaragoza ya ha dado salida a Luna, quiere hacerlo, y es más difícil, con Poussin y Bermejo y Enrich siguen en esa rampa.

En este sentido, los resultados ante el Eldense, donde solo se empató, y frente al Andorra mañana y el Alcorcón el sábado 27 van a depender mucho para que el Zaragoza se posicione mejor en los refuerzos, porque el atractivo es mayor, sobre todo en las cesiones con opciones de compra aunque también al fichar a un jugador con la carta de libertad, si el equipo está cerca del ascenso, porque el futbolista que llega lo hace con la previsión más cercana de regresar a Primera en unos pocos meses.

El mercado invernal con más movimientos en esta época en Segunda fue el de la 15-16, con 10 cambios y el Zaragoza no andaría lejos de esa previsión si se ejecutan todos los planes que tiene el club, aunque será el propio mercado y las necesidades del equipo las que marquen los tiempos. Por ejemplo, el Zaragoza tenía cerrada la cesión con opción de compra de Arnau Puigmal (Almería) y esta se cayó la semana pasada por la lesión muscular sufrida por el centrocampista, que sobre todo iba a llegar como refuerzo para la banda derecha, aunque también suponía otra opción más para la zona ofensiva de la medular. Así, queda pendiente ese fichaje para el carril diestro y la intención de Cordero es que llegue un jugador para esa plaza.

Chavarría, cerca del Espanyol

Sin embargo, la prioridad está en el otro costado. Lo está desde septiembre, cuando Nieto cayó lesionado en Cartagena con una grave dolencia muscular en el isquiotibial de la que fue operado. El Zaragoza no fue al mercado del paro para sustituirlo y esperó a enero, donde consumida más de la mitad de la ventana no ha llegado ningún refuerzo. Tasende (Villarreal B) no es opción desde hace meses y Chavarría se ha esfumado casi por completo y, de hecho, es el Espanyol el gran candidato a fichar al exlateral zaragocista si da salida al brasileño Ramon, cedido por Olympiakos heleno. Mientras, Salinas (Elche) también está descartado en la práctica, porque el club ilicitano al lateral que va a sacar es a Lautaro Blanco, que quiere regresar a Argentina, a Rosario Central, y Salinas se va a quedar como pareja de Clerc en el costado zurdo de la zaga ilicitana.

La vía de Guti

En la medular la preferencia zaragocista está en un pivote físico y de contención, alguno como Petrovic (Granada), que se ha marchado a la Vojvodina serbia ya se ha escapado, pero el club no ha hecho más que tanteos por otros. Además, tiene sobre la mesa la posibilidad de la cesión de Guti, un medio de otro perfil al buscado, pero que puede aumentar las prestaciones físicas y futbolísticas del equipo, por lo que el Zaragoza ya ha hablado con el entorno del zaragozano y no llega por el momento a las pretensiones del Elche, que quiere que el club al que vaya asuma su salario hasta junio, 200.000 euros, y plantea un pago por la cesión, en este caso negociable y probablemente anulado si juega muchos partidos.

La opción de compra también sería en caso de ascenso y en torno a los 1,5 millones de euros. De momento, el club aragonés, que junto al Leganés y el Racing son los más interesados, no llega a esas peticiones ilicitanas y, eso sí, Guti prioriza su regreso a La Romareda por delante de cualquier otra vía.

El punta y las salidas

La apuesta por un jugador de ataque, un 9 puro o un segundo delantero, está en función de la rodilla de Bakis y, en menor medida de la salida de Enrich. En el tramo final del mercado el Zaragoza puede lanzarse a por ese punta si sobre todo el turco da más sensaciones en la vuelta a los entrenamientos grupales iniciada ayer. Con Enrich en estos momentos no hay cambios en su situación y parece más probable que se quede y complete el curso a una salida que, restándole año y medio de contrato, no es sencilla si es con una rescisión. Más complicada, pero también absolutamente obligada al haber cuatro porteros tras la llegada de Badía, es la de Poussin, al que se le está buscando acomodo en Francia, en la Ligue 2, o en otras Ligas menores en Europa, como Grecia, Turquía o Chipre, aún sin resultado. Su rescisión sería relevada, con dos años y medio por delante.