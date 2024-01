Viene el Real Zaragoza de un mal partido en Elda en el comienzo de 2024 y de la segunda vuelta y se reencuentra mañana viernes con La Romareda, donde solo ha ganado al Leganés desde que en las cinco primeras jornadas, de liderato y de optimismo, superara al Villarreal B, Valladolid y Eldense. Pero todo ha cambiado mucho desde entonces, ya lo hizo con Escribá y ahora con Julio Velázquez al timón y con la necesidad inexcusable de superar al Andorra en el Municipal para enderezar el rumbo, tanto en casa, con solo 15 puntos en 11 citas de local (solo hay cinco equipos peores), como en general, donde la decimocuarta plaza actual es bastante reveladora. "La exigencia me la impongo yo en mi vida a la enésima potencia. Me dejo y nos vamos a dejar la vida siempre por ganar y la responsabilidad que veo en este grupo es muy alta", aseguró el técnico cuando se fue preguntado por la presión de La Romareda, donde el Zaragoza tiene que cambiar la dinámica. "Es maravillosa la exigencia de la grada, solo puedo estar agradecido por la espectacular afición que tenemos, por cómo nos han recibido siempre. Me encantaría tener mejores datos en casa, y eso hay que cambiarlo ya, aunque desde nuestra llegada hemos logrado cuatro puntos en dos partidos (Levante y Leganés), que perfectamente pudieron ser seis", añadió.

El entrenador zaragocista sabe que necesita que su equipo coja vuelo y debe hacerlo ante el Andorra, un rival con una clara apuesta por el balón, pero que no funciona tan bien como el año pasado y que está en descenso, con solo una victoria a domicilio, en la primera jornada en Butarque, en lo que va de Liga: "El objetivo no es ganar la posesión al Andorra, es ganarle el partido. Hay que quitarles el balón en los espacios para hacerles daño, es un equipo que se asocia y construye muy bien, lo que tiene más mérito en el fútbol, y la diferencia con el año pasado está en el acierto, porque siguen teniendo mucho volumen de juego y ocasiones", reseñó el entrenador vallisoletano, que continúa sin mirar a largo plazo, ya no solo en los puntos sino tampoco en si apuesta por el Zaragoza como candidato a llegar al playoff viendo su irregularidad como equipo: "No apuesto nunca y así es complicado ganar. El equipo entrena muy bien, transmite cosas muy positivas y ya he dicho que el balance se me queda corto, porque llevamos menos puntos de los que merecemos por juego. Al Zaragoza lo veo fenomenal para afrontar el partido y darle una alegría a la afición y una noche bonita. Juzgar si somos candidatos o no no es mi responsabilidad".

"Lecoeuche viene de una lesión, ha hecho mucho esfuerzo para estar el otro día. Era un partido diferente y este rival nos va a pedir cosas distintas. ¿Francho? De inicio, no va a actuar en ese puesto, aunque al 100% va a jugar"

Tiene "meridianamente claro" Velázquez cómo afrontar el choque y "el once en un porcentaje altísimo", ya que sembró alguna duda en la continuidad de Lecoeuche en el costado zurdo, titular tras casi 50 días de baja por una lesión muscular en Eldense y con solo una semana de entrenamiento. "Quentin viene de una lesión, ha hecho mucho esfuerzo para estar el otro día. Es un chico extraordinario, valoro muchísimo su proceso de recuperación. El otro día, motivados por esas bajas que estamos teniendo en esa zona, hizo un esfuerzo y no era sencillo. Es una posibilidad que Quentin juegue de inicio o que no lo haga dependiendo de que hemos jugado lunes y hay que poner todo en balanza, ya que el otro día era un partido diferente y este rival nos va a pedir cosas distintas", aseveró, sin entrar a valorar que vaya a mantener la apuesta por tres centrales, que ha mantenido en los últimos tiempos, en cinco de sus seis partidos, también en los dos de casa, con buen nivel en ambos, o si cambia a defensa de cuatro. En todo caso, Francho no es una opción en ese costado de izquierdo en el inicio del choque. "Durante el desarrollo del partido puede ser. De inicio, no va a actuar en ese puesto, aunque al 100% va a jugar".

El retorno de Lluís

La duda en la apuesta por tres centrales se refuerza también por la baja del sancionado Jair, aunque "Lluís López está entrenando muy bien, entiende bien el juego y su entrada es una posibilidad que valoramos tanto jugando con defensa de cinco como de cuatro", aclaró el preparador zaragocista, que no dio más pistas del once y que restó importancia a la charla que mantuvo con la plantilla el miércoles tras el amargo empate en Elda: "Es el diálogo de todas las semanas, analizamos el partido y las situaciones que se habían dado. Este jueves hemos tenido 35 minutos analizando al Andorra, con charla y vídeo".

"Estoy muy contento de que Bakis esté con el grupo y vaya a mejor, estamos esperanzados de que pronto sea una opción más y ojalá cuanto antes. Si lo va a ser o no es algo incontrolable ahora"

La novedad en los dos últimos días ha sido ver a Bakis entrenarse al principio de la sesión con el grupo, en una evolución que es determinante, tras más de dos meses de baja, en este enero para decidir si se apuesta por un ariete en el mercado si las sensaciones del turco no son las mejores. "De momento las sensaciones son buenísimas. El miércoles se le vio tan poco tiempo porque fue a por un chubasquero, al volver le di un abrazo para reforzarle, porque estoy muy contento de que esté con el grupo y vaya a mejor, estamos esperanzados de que pronto sea una opción más y ojalá cuanto antes. Si lo va a ser o no, es algo incontrolable ahora. El feedback con el cuerpo médico y con el chico es extraordinario", afirmó Velázquez, que no se quiere poner en la tesitura de que el aumento de cargas de trabajo suponga más molestias en esa rodilla derecha para el turco, de baja desde principios de noviembre por una lesión de menisco con un problema también de cartílago. "Mi idea es pensar en si sale bien, en positivo. Voy a pensar en que sea una posibilidad más para el equipo lo antes posible. Si no es así, ya están otras personas para valorar esa situación", añadió, aludiendo sin mencionarlo al director deportivo, Juan Carlos Cordero, y dejando claro que está contento con los otros delanteros, porque "el nivel de aptitud de Iván Azón y Sergi Enrich en su entrada ante el Eldense fue maravilloso. La respuesta de Iván en su regreso al equipo es muy buena y Sergi se deja la vida cuando sale".