La nieve que estuvo obligó a suspender el partido del Real Zaragoza ante el Andorra ya estuvo cerca de hacer lo mismo hace ahora casi 19 años en La Romareda, entonces en una cita europea ante el Fenerbahce en los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA y también, en menor medida, hace tres en la visita del Logroñés, ya que al ser esta en viernes 8 de enero el partido se libró por muy poco de Filomena, que esa misma madrugada tiñó de blanco la ciudad y que hubiera hecho imposible jugar solo un día después. Eso sí, el Zaragoza vivió un aplazamiento por nieve en El Sadar en febrero de 2015, en una mañana de domingo, cuando el club navarro hizo poco por limpiar la nieve caída. Además, el equipo ha tenido numerosas suspensiones en los últimos tiempos y por muy diferentes motivos, la última de ellas esta misma temporada y por el temporal de viento que aplazó el duelo ante el Atzeneta el pasado 2 de noviembre para 12 días después jugarse el choque en Onteniente.

Antaño, con la jornada normalmente en las primeras horas del domingo por la tarde, era mucho más difícil que se diera una suspensión, pero ahora, con el yugo televisivo y muchos partidos de noche, estas pueden ser cada vez más frecuentes, teniendo en cuenta que antes las condiciones meteorológicas tenían que ser muy adversas para suspender un partido.

En ese choque ante el Logroñés, resuelto por 2-0, los primeros copos de la gran nevada vivida en enero de 2021 ya empezaron a caer en la segunda parte de ese partido, adelantado al viernes, mientras que fue más polémica la suspensión por la nieve en 2015 en El Sadar. Osasuna, que tenía varias bajas para el partido, no dedicó muchos esfuerzos a quitar el tapete blanco pese a que en las horas previas el duelo, a las 12 del mediodía, no nevaba ya en Pamplona. En El Sadar, entonces, no se suspendía un partido por la nieve desde 1987, pero sí llegó ese aplazamiento, aunque 10 días después el Zaragoza de Popovic logró el triunfo en el estadio navarro. El 9 de febrero de 1983 el equipo zaragocista se impuso en Pamplona a Osasuna en una exhibición de Barbas y Señor sobre la nieve por 1-2 en uno de los partidos míticos en la historia zaragocista.

Mientras el 24 de febrero de 2005, hace 19 años, la nevada que cayó en Zaragoza fue en martes y el jueves se jugaba la vuelta de los dieciseisavos de final ante el Fenerbahce. Más de 10 centímetros de nieve cubrían el césped del estadio, lo que obligó al Zaragoza a entrenarse en el Príncipe Felipe y que motivó el enfado del entrenador del conjunto turco, Cristoph Daum, porque consideraba que el club aragonés no había hecho lo suficiente para retirar la nieve pese a que su equipo sí pudo entrenarse el día de antes en el estadio. El partido lo ganó el Zaragoza por 2-1 para acceder a octavos, donde lo eliminó el Austria de Viena. El 10 de marzo, en el partido ante el conjunto austriaco, también planeó la suspensión, pero la UEFA autorizó a jugar pese al hielo que había en el Ernst Happel.

Tres en la 19-20

Después de que un derbi en Huesca en la 16-17 se pudiera suspender por la lluvia caída en El Alcoraz y se jugara con triunfo del equipo zaragocista, que era el que no quería jugar ese día, por 2-3, la temporada en la historia reciente con más suspensiones para el Real Zaragoza fue la 19-20, donde hasta tres encuentros se aplazaron. Ante el Fuenlabrada fue un virus gastrointestinal que afectó al equipo madrileño, que superó al Zaragoza cuando se jugó el partido por 2-1, mientras que en el primer partido de 2020 el Sporting solicitó el aplazamiento por una epidemia de gripe para que el partido se disputara cuatro días después. Además, ante el Mirandés el 18 de enero de ese año fue la fuerte lluvia la que convirtió en impracticable el césped de Anduva para que el partido, un mes después, se jugara con tablas en el marcador.