No ha cambiado la situación de Raúl Guti en el Elche desde que la semana pasada se conociera su firme determinación de salir del club ilicitano y que por ese motivo no iba a ir convocado ante el Tenerife. Este viernes, una semana después, Sebastián Beccacece, entrenador del conjunto franjiverde, ha asegurado que cuenta con el zaragozano ante el Valladolid el domingo, aunque la decisión extraoficial de la entidad es que no juegue por esa firme determinación del jugador en salir en este mercado de enero y con el Real Zaragoza a la espera de llegar a un acuerdo para su regreso. “Raúl está considerado para ser una opción, está muy bien" para jugar ante el Valladolid, dijo el entrenador, que tiene en la misma situación a Lautaro Blanco, que desea volver a Argentina y del que ha dicho que estaba disponible, pero que una pequeña molestia muscular le convertía en duda. Ni uno ni otro, salvo giro en la decisión que no se espera, jugarán ante el conjunto pucelano.

El Real Zaragoza no llega por ahora a asumir todo el salario de Guti Guti tiene muy claro su deseo de regresar al Zaragoza, de donde salió en 2020, y está poniendo todo de su parte para que llegue esa cesión, que sería con opción de compra de en torno a 1,5 millones obligatoria en caso de ascenso y asumiendo el club aragonés la parte proporcional de la ficha del jugador, unos 200.000 euros hasta junio. Mientras, el Elche quiere incluir un pago por la cesión que, en todo caso, será negociable y probablemente en función de los partidos que dispute, quedaría anulado. El Leganés, la otra vía El Zaragoza, en todo caso y pendiente de otros refuerzos en el mercado, con la prioridad de un lateral izquierdo, aunque también busca un interior diestro y quizá un delantero en función de Bakis, no llega por el momento a la parte de la ficha del futbolista y no está descartado que este tenga que hacer un esfuerzo también para ese regreso, toda vez que el Leganés, la otra opción más firme que tiene Guti, tampoco llega a su salario y es una vía que de momento está paralizada porque el club madrileño está priorizando otros refuerzos. Otros equipos de Segunda, como el Racing o el Huesca, también se han interesado, además de alguna vía en el extranjero. Con todo, Guti ve como opción ideal su regreso a La Romareda, que debe coger velocidad en la próxima semana. Bebé: "El Real Zaragoza es una opción" Bebé, a octavos con Cabo Verde Mientras, Bebé marcó un gran gol en la victoria de Cabo Verde ante Mozambique por 3-0 y en la que el extremo del Rayo anotó el primer tanto de un triunfo que da billete a esa selección a octavos de final de la Copa de África, que se van a jugar entre el 27 y el 30 de enero. La intención de Bebé era aclarar su futuro tras este evento en lo relativo a una salida en enero que el jugador sí se plantea, por lo que todo apunta a que tendrá que hacerlo durante el transcurso de la competición. Bebé quiere hablar con el cuadro rayista y no desea otra cesión, sino rescindir su contrato, que acaba en junio con un año opcional, si al final se va. Busca un último gran contrato lejos de España, en algún país árabe, o apostar por el Zaragoza. Y esas serían las posibilidades en ese caso, si bien la operación es de una complejidad extrema para el club aragonés, aunque Bebé lo mantiene como una opción en estos momentos.