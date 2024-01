Marc Aguado no sufre, en principio, una lesión importante en la rodilla derecha aunque sí tiene un fuerte golpe en la articulación y habrá que esperar a la evolución del dolor y a si se le han más pruebas para ver su disponibilidad ante el Alcorcón el próximo sábado. El centrocampista del Real Zaragoza se tuvo que retirar en el minuto 51, al poco de empezar la segunda parte y lo hacía con un dolor en la rodilla derecha tras un golpe que sufrió en la acción que propició el gol de Francho al final del primer acto, en un choque con Molina.

El futbolista, clave para Velázquez y que completó una buena actuación, con el robo a Molina en ese primer tanto como acción más destacada, se retiró con gestos de dolor tras quedarse en el césped y advertir a los servicios médicos que no podía seguir. "De Marc no sé exactamente lo que tiene, no hablé aún con los doctores y espero que no sea nada importante, que se quede en lo menos posible. No queremos tener lesionados y al llegar nosotros al Zaragoza había muchos, aunque las lesiones nunca son una excusa", dijo el entrenador.

Mientras, ante el Alcorcón, donde seguirán de baja Cristian Álvarez, Nieto y Bakis, aunque el turco esperaba llegar a ese partido, y podría volver Valera, que también llega muy justo a esa cita tras lesionarse el 20 de diciembre pasado ante el Levante, no estará seguro Toni Moya, que vio la quinta amarilla y tendrá que cumplir ciclo de amonestaciones, mientras que Velázquez recupera a Jair, baja por ese motivo ante el Andorra.