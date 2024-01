Dejó el triunfo más que satisfecho a Julio Velázquez, que no dudó en la justicia del mismo. “El Real Zaragoza ha hecho un partido extraordinario a nivel organizativo y de actitud”, aseguró el entrenador zaragocista, que elogió el nivel grupal del equipo, que “fue dominador del partido de principio a fin, llevamos el encuentro a donde queríamos, porque era importante entender el cómo, el cuándo y el dónde había que saltar a la presión”, añadió. “Merecimos sin duda la victoria, llevábamos varios partidos sin ganar, aunque en algunos lo merecimos, como ante el Levante y el Espanyol, y era importante sumar de tres”.

Destacó el técnico vallisoletano “la madurez competitiva” de su equipo, en un partido en el que se “han dejado la vida todos” para elogiar después el grupo que está viendo en la plantilla desde su llegada a finales de noviembre. “La clave de esta victoria hay que buscarla en el nivel de vestuario que hay. No se trata de planes ni estrategias, sino de compromiso y actitud. Es uno de los mejores vestuarios que he tenido, es una pasada cómo quieren y viven las cosas y son capaces de reponerse a las derrotas y celebrar las victorias”, afirmó el míster del Zaragoza, que tenía claro que el rival, pese a que no es habitual, se iba a estructurar en una defensa de tres centrales, que también está siendo el plan del conjunto zaragocista en las últimas semanas, en todos los partidos con Velázquez menos en el estreno ante el Albacete. “Era fundamental ahí la altura de los carrileros, porque no queríamos que los dentro salieran por fuera y había que neutralizar los pasillos interiores”.

Mollejo fue el elegido para ocupar el costado zurdo y “ha hecho un grandísimo partido”, espetó Velázquez, también satisfecho del nivel de Edgar Badía, ya que “estoy muy contento, nos está sumando mucho y el director deportivo estuvo muy rápido para su fichaje. Estoy contento con todo el grupo, con su compromiso y su predisposición”, añadió el entrenador, que espera que lo de Marc Aguado, que se tuvo que retirar con unas molestias en la rodilla y que destacó su felicidad “por los jugadores, por la afición y por los trabajadores del club, que hicieron una gran labor para tener el campo en óptimas condiciones. Son partícipes de la victoria”.

Una justa suspensión

En relación a la suspensión del choque por la nieve caída el viernes en Zaragoza el entrenador blanquillo aseguró que “se vio que era imposible competir y lo hubiera dicho igual aunque no hubiéramos ganado. Este deporte está montado para los espectadores para que se puedan divertir viendo fútbol y la situación era peligrosa, también por las posibles lesiones. Carecía de sentido jugar”.