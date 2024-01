¿Cómo se toma esta cesión hasta junio en el Real Unión?

La afrontó con mucha ilusión, es una oportunidad para coger esos minutos que por circunstancias no me estaban llegando en el Zaragoza y llego con muchas ganas, con la ambición de jugar lo máximo posible, coger confianza, ritmo de competición y volver con mucha más fuerza.

Tenía otras alternativas, ¿qué le convenció?

Me contaron la idea que tiene el club para los próximos años y es interesante, es un proyecto bonito de la mano del Aston Villa y de algún equipo más (Vitoria de Guimaraes). Entre las ofertas que tenía vi aquí un proyecto ambicioso, que busca no acomodarse en la categoría, sino llegar en los próximos años al fútbol profesional. Por eso me decanté.

Al jugar ahora en Primera RFEF es bajar de categoría para usted. ¿Es un paso atrás?

Hay que darlos a veces para tomar más impulso. Las posibilidades que tenía eran de Primera RFEF y es coger esa confianza jugando y regresar al Zaragoza con más partidos a la espalda.

Hay una opción de compra voluntaria para el Real Unión. Es posible que no vuelva…

Eso ya es más tema entre clubs y no pienso tan a largo plazo, me dedico a lo que pase en el césped, para dar mi mejor versión, y lo que tenga que pasar en verano ya se verá. De momento veo muy lejos eso.

¿Por qué cree que ha tenido tan poco espacio en el Zaragoza en esta temporada?

El anterior entrenador (Fran Escribá) decidió apostar al principio por otro compañero, por Fran (Gámez) y el inicio fue bueno y las cosas salían. Solo quedaba entrenar, esperar la oportunidad y el míster pues seguramente no vio que hice los partidos que él pensaba que podía hacer, pero contar con esa continuidad es básico para dar la mejor versión. Apostó por otros compañeros, lo respeto y cada uno busca sus opciones.

Con Escribá jugó poco, pero con Velázquez ni ha pisado el césped. ¿Se ha sentido dolido porque no le diera al menos una ocasión?

Habló conmigo nada más llegar y me dijo que estaban jugando otros compañeros por delante y que quería verme entrenar y ver si podía tener alguna oportunidad. Me comentó unas semanas después que había visto una evolución en mí, pero hablamos y llegamos a la conclusión de que lo mejor era buscar un sitio donde sí me garantizaran esos minutos para mi crecimiento.

Ese otro compañero que jugó en el lateral con Escribá fue Borge, su irrupción también le ha quitado sitio a usted.

Esto es una competición y se trata de buscar el rendimiento que el entrenador de turno ve que puede ser el ideal. Cuando salió Andrés lo hizo bien, aprovechó su oportunidad y de eso va el fútbol, así hay que tomarlo.

El lateral debuta en el tramo final en la derrota del Real Unión Marcos Luna jugó los últimos 23 minutos y la prolongación del duelo del Real Unión de Irún ante el Arenteiro en el Stadium Gal de la localidad vasca y en la que el equipo local cayó por 1-2. Luna, en su debut con su nuevo equipo, al que se marchó el miércoles, entró en el campo en el 67 por Eimil y ya con 0-2 en el marcador, aunque el Real Unión acortó distancias en el tramo final. El equipo vasco es duodécimo en el Grupo 1 de Primera RFEF tras 20 jornadas y tras esta derrota el equipo dirigido por Íñigo Idiakez ve alejarse la posibilidad del ascenso.

Usted tuvo muy mala suerte la temporada pasada con su lesión de rodilla, le llegó en marzo cuando llevaba varios partidos de titular y a muy buen nivel, y dijo adiós a la temporada...

Las lesiones siempre llegan en el peor momento, sucedió y ya está, pero lo afronté con madurez y determinación. Además, hay que mirarlo ya con perspectiva y pienso que vino cuando ya había demostrado en esos partidos que estaba preparado para jugar en el Zaragoza y para el nivel de la categoría. De haber pasado antes, en verano igual no me hubieran dado la oportunidad de seguir con el equipo.

¿Siente que ha tenido el tiempo suficiente para demostrar que puede estar en el Zaragoza?

Sí, yo creo que sí. En los partidos que me ha tocado jugar de titular en ninguno me he visto fuera de lugar ni de la categoría. Es verdad que sé que puedo dar mucho más, que tengo más en mi capacidad, sé que puedo aportar más ofensivamente. En el aspecto defensivo he hecho buenos partidos, pero me ha faltado soltarme más en ataque, pisar más el área rival. Por eso también busco esta cesión, para reencontrarme otra vez con el que fui en juveniles, con mucho más recorrido y generando opciones en campo rival, para volver con las pilas cargadas y demostrar en verano que soy válido para el puesto.

Ha estado en varias prelistas de la sub-21, ahora está en la amplia que se ha hecho para la olímpica… A nivel nacional está valorado.

Eso te refuerza y es de agradecer, porque en este medio año no he tenido mucha participación. Que sigan contando contigo, que me vean ese potencial y apuesten por mi nivel, es bonito. Imagino que estarán esperando que tenga esa participación y que dé el mejor nivel para llevarme a las convocatorias.

Tras esta temporada y media en el primer equipo y con contrato hasta 2026, ¿tiene la ilusión intacta por triunfar en el Zaragoza?

Por supuesto, sigue intacta. El Zaragoza es el club de mi vida, he tenido ya la suerte de jugar en Liga y Copa, que para un chico de la ciudad y de la cantera es un sueño. Vestir los colores en competición oficial es algo maravilloso y ya lo he cumplido, pero me queda por cumplir el sueño de triunfar en el Zaragoza acumulando más partidos y continuidad, pero la ilusión por lograrlo no ha disminuido nada.

Con el empate en Elda y esa victoria ante el Andorra en este inicio de la segunda vuelta, ¿cómo ve al equipo, cree que tiene argumentos para engancharse a la zona de ascenso?

Yo estoy seguro de que van a hacer una segunda vuelta muy buena, hay una gran plantilla y un buen cuerpo técnico. La victoria ante el Andorra es importante y en ese vestuario hay mucho trabajo, por lo que las cosas tienen que salir. Creo que conseguirán los objetivos.

Apuesta pues por esa meta…

Es difícil en una categoría tan igualada apostar con seguridad por algo así y más cuando hay más de 12 equipos con la misma idea a final de temporada. El Zaragoza, por la exigencia que hay, por la afición y la ciudad, tiene la obligación de estar arriba y veo plantilla para conseguirlo. Yo, desde luego, apuesto por esa gente para lograr la meta.

En ese ascenso, si se lograra, usted también sería partícipe.

Sí, no en la forma deseada por mí, jugando en el verde, pero sería una parte de ese grupo, de la plantilla que logró subir. Y estaría muy orgulloso y feliz de ello, como todos los zaragocistas por un regreso a Primera que llevamos tanto tiempo esperando.