Restan nueve días para el final del mercado de enero el miércoles 31 por la noche y la opción de que llegue un delantero al Real Zaragoza al final de esta ventana se va disipando poco a poco, aunque todavía quedan por evaluar las sensaciones de Bakis en esta semana, cuando va a incrementar el trabajo grupal, con la idea de que pueda completar ya alguna sesión estos días o al principio de la siguiente y con la mirada puesta ya en el duelo ante el Sporting. Si las sensaciones del turco son buenas y, como parece cada vez más claro, Sergi Enrich se queda en la plantilla, el Zaragoza aclararía del todo el puzzle que tiene en su delantera y no llegaría un punta, centrando los esfuerzos en un jugador para cada banda de perfil más ofensivo que defensivo, y un centrocampista, con Guti como vía más factible aunque Velázquez prefiera un medio de contención más físico.

Bakis empezó a entrenarse el miércoles pasado con el grupo y aumentó cargas y sensaciones el jueves tras los más de dos meses y medio de baja, desde el 4 de noviembre en concreto, que acumula por una meniscopatía en la rodilla derecha, una afección en el menisco y en la que había también un problema de cartílago. Se optó por un tratamiento conservador y por no pasar por el quirófano, ya que eso suponía perder toda la temporada, y la respuesta no fue buena al principio, pero sí en las últimas semanas. Ahora, queda el paso decisivo: entrar con el grupo a pleno nivel y ver entonces si la articulación aguanta sin dolor.

Las referencias arriba

El delantero turco fue la gran apuesta, económica en el salario y deportivamente, para el gol en verano, pero en los 10 partidos que jugó no vio puerta. Con todo, su regreso, teniendo en la plantilla a Mollejo, Iván Azón, Maikel Mesa, que está jugando de segundo punta, Manu Vallejo y el propio Enrich, supone tener todas las alternativas ante el gol que se diseñaron en verano. «Mollejo es un avanzado. Tenemos arriba a Sergi (Enrich), Iván (Azón) y Bakis. Hay delanteros con experiencia y buenos números. Nos encontramos muchas lesiones al llegar, pero estoy muy contento con ellos», decía el domingo Julio Velázquez en Aragón TV cuando se le preguntó sobre la falta de gol del equipo que, con él en el banquillo, solo se quedó sin marcar en el estreno en Albacete para que en los seis siguientes duelos lleve ocho goles, un buen balance, aunque es verdad que la aportación de los nueves está siendo escasa, con solo dos tantos de Azón y sin que Enrich y Bakis se hayan estrenado.

Mientras, la salida de Enrich no parece, a día de hoy, factible. Es más, lo normal es que cumpla esta temporada completa teniendo en cuenta que firmó el pasado verano por dos años y otro opcional en función del rendimiento. En el estreno de Velázquez en Albacete fue titular y después ha tenido minutos en todos los partidos con el vallisoletano, siempre en el tramo final de los mismos, con hasta media hora ante el Amorebieta. El entrenador y el club están satisfechos con el compromiso y el trabajo del punta y, además, su salida es difícil.

El adiós de Enrich en enero no es sencillo, por su salario, por el contrato que firmó y el perfil de clubs a los que podría ir en España y porque no desea por situaciones personales salir al extranjero

Por su salario, por el contrato que firmó y el perfil de clubs a los que podría ir en España, Enrich tiene más que complicado encontrar alguna vía en Segunda y no desea por situaciones personales salir al extranjero, por lo que ahora mismo se puede dar por segura su continuidad, aunque eso en un mercado tan cambiante como el de enero nunca se pueda asegurar al 100%. Salvo que la rodilla de Bakis diera inmejorables sensaciones y siempre en el improbable caso de que el club se encontrara en esta recta final una ganga irrechazable para la delantera (la zona más cara y más demandada en los refuerzos) para que le pidiera tener un destino a Enrich, algo que hasta ahora no ha hecho, el punta menorquín podría marcharse sobre la bocina. Pero no es lo más factible. Al contrario, hay muy pocas opciones de que eso suceda.

Un medio y dos bandas

El Zaragoza se centra en la búsqueda de un jugador que refuerce la medular, con el deseo de Guti por regresar, aunque su perfil de despliegue no se ajusta al pivote de contención que quiere Velázquez, pero es obvio que su capacidad física mejoraría las prestaciones de la medular. Eso sí, el club aragonés no llega por el momento a las pretensiones del Elche en su cesión con opción de compra. Cordero desea, además, un jugador para cada banda, un futbolista más profundo que un lateral en el costado izquierdo y un volante derecho que iba a ser Puigmal, que no vendrá por su lesión. Esos tres son los perfiles en los que está trabajando el director deportivo. Todo, claro está, si no hay alguna salida no deseada, como la de Mouriño si el Atlético da el paso de repescarlo.