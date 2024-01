No jugó ni un minuto Sergio Bermejo ante el Andorra, señal inequívoca de que su salida del Real Zaragoza es muy factible en esta recta final del mercado. El madrileño tiene, desde principio de mes, dos posibilidades sobre la mesa, más allá del sueño o quimera del Deportivo, ya que el jugador no quiere bajar a Primera RFEF. El Valladolid era el destino que más seducía al mediapunta, que tiene decidido poner fin a su etapa en el Zaragoza, pero el club pucelano solo ofrece una cesión pura y dura, haciéndose cargo del salario hasta junio y sin opción de compra, propuesta rechazada por el club aragonés, mientras que la otra vía es el Elche, que sí podría acceder a pagar un pequeño traspaso, incrementado llegado el caso por objetivos. Sin embargo, Bermejo no va a tener autorización para salir hasta que no haya un recambio para jugar en el perfil derecho del ataque.

El Valladolid es la opción más firme para Bermejo Ese recambio tenía el nombre de Arnau Puigmal, pero su lesión en la musculatura isquiotibial el 8 de enero cambió el paso, porque va a estar más de un mes fuera y el Zaragoza dio marcha atrás en esa operación. Ahora, el club trabaja en un jugador con el que apuntalar el costado diestro y, si lo consigue en el tramo final del mercado, dará luz verde a la marcha de Bermejo, que de salir en esas últimas horas de la ventana tendrá el Elche como destino. El Real Zaragoza rechaza las dos opciones de cesión de Bermejo Y es que el Valladolid ya ha abandonado la idea de incorporar al madrileño ante la postura del Zaragoza de no aceptar la propuesta de cesión por el jugador. Bermejo era el elegido para tapar la segura salida de Joni Montiel, pero el club pucelano, pese a su condición de recién ascendido, no quiere afrontar un traspaso, por bajo que sea y, de hecho, su idea en este enero es hacer algo de caja y buscar operaciones de bajo coste, como por ejemplo el central del Mestalla César Tárrega. O Bermejo si solo suponía el pago de su ficha hasta junio, que rondaría los 150.000 euros en estos meses. Así, la mirada está puesta en el Elche y en la aceleración del mercado en esta última semana, una ventana en la que además los clubs no andan sobrados ni mucho menos de potencial económico. El club ilicitano, con Christian Bragarnik, su propietario, controlando todos sus destinos y con la querencia de este por la recta final de los mercados, busca entre 4 y 5 refuerzos, un central, dos jugadores de banda, un centrocampista y un punta y con Bermejo tendría un futbolista polivalente para el carril y la mediapunta muy del gusto de Beccacece, teniendo en cuenta que deben dar salida a Sergio León, Lautaro y Guti, de deseado regreso a La Romareda. Si bien la operación del fichaje de Bermejo y la del regreso del canterano son independientes por ahora en esta fase de ambas. Bermejo, que llegó al equipo en 2020 y que renovó en 2022 hasta 2025, ha jugado en esta temporada en 21 jornadas de Liga, pero solo en cuatro de titular. Con Velázquez tuvo presencia en los seis primeros partidos saliendo desde el banquillo y no jugó ante el Andorra. El futbolista, además, ve con buenos ojos marcharse.