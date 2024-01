Labrarse una carrera en el mundo del fútbol es una tarea muy complicada y todavía lo es más cuando lo haces paso a paso desde abajo. Raúl Parra (Zaragoza, 1999) ha encontrado en Portugal el sitio ideal para asentar su trayectoria en la élite del fútbol europeo tras haber jugado en todas las categorías del fútbol español. El defensa, canterano del Real Zaragoza, llegó este verano al Estoril Praia al rescindir su contrato con el Cádiz, con quien logró dos agónicas salvaciones en Primera División. Parra, que incluso ya se ha estrenado como goleador, se ha convertido en una de las piezas clave en la resurrección estorilista desde el último lugar de la tabla hasta la zona media.

La Almunia, Mallorca B, Guijuelo, Mirandés, Cádiz...tu camino no ha sido fácil

Cada jugador es un mundo diferente y lleva su camino. El mío ha sido más complicado, pero es bonito echar la vista atrás porque he estado en muchos equipos intentando cumplir mi sueño y cuando ves que lo has conseguido tienes una sensación muy satisfactoria. Además, tuve la suerte de debutar en Primera División en el Camp Nou ganando al FC Barcelona.

¿Cómo es un club humilde como el Estoril?

Es un equipo ideal para mostrarte al mundo porque no hay presión, puedes desarrollarte como futbolista para ganar experiencia en la élite y poder más adelante dar un salto en tu carrera. Hace poco íbamos últimos con muy pocos puntos y nadie nos recriminó nada. Somos una plantilla compuesta por gente muy joven de mucha calidad, aunque es desconocida para gran parte del público. Estamos haciendo las cosas bien y muchos futbolistas están despertando el interés de otros equipos de mayor calibre.

Tienes contrato hasta 2026

Estoy muy a gusto en Estoril y si tengo que estar los tres años aquí, los estaré, aunque en el fútbol nunca se sabe y más conociendo la filosofía vendedora del club.

¿Por qué te costó entrar en el once a principio de temporada?

Siempre se necesita un periodo de adaptación a cualquier cambio para conocer a los compañeros, la ciudad, el país y el club. Con el primer entrenador -Álvaro Pacheco- no tuve la confianza que necesitaba y casi no participé. Con el cambio de míster, llevo dos meses muy contento, jugando todo y quiero seguir mejorando mi rendimiento en cada partido.

Te entrena Vasco Seabra, uno de los entrenadores más prometedores de la escuela portuguesa

Es normal que tenga ese cartel. Es un entrenador con un repertorio muy amplio para trabajar el fútbol posicional y le gusta defender siempre con balón. El día a día se hace muy fácil y la forma de entrenar y jugar se acerca a lo que estaba acostumbrado en España. Tenemos mucha libertad para cambiar de posiciones y existe mucha variabilidad en el juego. Por ejemplo, estoy jugando de central derecho en una falsa línea de cinco porque me convierto en lateral en fase ofensiva, aunque a veces también aparezco por dentro.

Podéis hacer historia si ganáis la Taça da Liga, aunque tendréis que eliminar a un gigante como el Benfica

Ya hemos demostrado que sabemos competir ante los equipos grandes. Ya hemos eliminado al Porto en la fase de grupos y ahora tenemos la semifinal contra el Benfica y como es solo a un partido todo puede pasar. Es un equipo grande, ellos no tienen que tener su mejor día y nosotros dar el máximo. Tenemos mucha ilusión porque ya hemos hecho historia entrando en la final four, pero queremos más ya que ganar el título sería una cosa única para el Estoril.

¿Por qué hay tantos futbolistas españoles en Portugal?

Es una competición muy atractiva, interesante, con buen nivel, que tiene mucha visibilidad y suele vender mucho. La Liga catapulta jugadores todos los años. Benfica, Porto, Sporting CP y SC Braga están especializados en sacar muy buenos jugadores y realizar grandes traspasos. Mientras, los clubes de mitad de tabla tienen la política de fichar jugadores a coste cero y venderlos por cantidades mucho más altas para financiarse.

¿Qué diferencias futbolísticas ves entre las competiciones nacionales y las lusas?

Es una Liga mucho más física, menos táctica y técnica que la española. Al principio me costó adaptarme a la valentía de los equipos de presionar muy alto porque estaba acostumbrado a partidos donde prima el orden y la paciencia. Vas a cualquier estadio a intentar ahogar al rival en su propio campo por lo que tienes que estar muy preparado físicamente.

Te puede interesar: La actualidad del Real Zaragoza Larra sigue su carrera en Portugal y ficha por el Casa Pia

Estuviste seis años en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, pero tuviste que salir antes de hora

No estaba jugando mucho por lo que decidimos salir del club y todavía tengo la espinita clavada porque es el equipo de mi ciudad. He estado de recogepelotas, en la grada celebrando goles, he llorado con los descensos y me duele ver al Zaragoza en Segunda División. Ojalá poder volver algún día, la verdad es que me encantaría.

Cada vez sois más canteranos los que os asentáis en la élite

Antes costaba más llegar, pero la filosofía del club ha cambiado. No hay persona que vaya a sentir más el escudo que un canterano. Francho, Azón, Marc Aguado o Francés lo están demostrando cada partido. Ese tipo de jugadores, jóvenes, con ganas y de la casa son necesarios en el Real Zaragoza porque hay que conectar con la afición a través del sentimiento.

¿Cuál crees que es el nivel del futbolista aragonés?

Aragón tiene muy buena cantera de futbolistas. Cada vez salen mejores jugadores de la casa. Solo de mi quinta del 99 han llegado a Primera o Segunda División Manu Morlanes (Mallorca), Alberto Soro (Vizela), Álex Millán (Real Oviedo), Enrique Clemente (Racing Ferrol), los gemelos Vicente (Mirandés y Alavés).