Hasta que empezó el mercado de enero el Real Zaragoza no tenía sobre la mesa la opción de Bebé porque la consideraba inviable, empezando porque el Rayo no quería dar salida al jugador y siguiendo por la elevada complejidad de la operación económica en caso de salir con la carta de libertad, con el deseo del jugador caboverdiano de buscar un último gran contrato a sus 33 años. El entorno del futbolista, su agencia de representación, a principios de este mes emitía las mismas palabras, ante la negativa del club vallecano a que saliera, pero la presión del jugador puede llevar a que Martín Presa, presidente rayista y de excelente relación con el extremo, gire en su posición en los últimos días del mercado. Y ahí, entonces, Bebé ya será una opción para el Zaragoza, que ya obtuvo su cesión el año pasado pocas horas antes de la ventana del cierre del mercado el 1 de febrero. Y que puede repetir la historia, en otra llegada con foto finish.

A Bebé, que se encuentra en Costa de Marfil disputando la Copa de África, le espera, si se recupera de las leves molestias que le hicieron no estar ni convocado en el partido ante Egipto con Cabo Verde, donde es indiscutible, ya clasificada para octavos, la eliminatoria ante Mauritania el lunes 29 y, si pasa ronda, jugaría cuartos el 2 o el 3 de febrero, ya con el mercado cerrado. Si llega a la final, disputará el último partido el 11. La salida de Bebé del Rayo pasa por un acuerdo para rescindir lo que le queda de contrato, hasta junio, porque tiene un año más en función de partidos jugados que tiene difícil lograr, o bien por un acuerdo de traspaso a coste cero. “El Zaragoza la verdad es que es una opción, no puedo decir que no ni mentir. Es una de las posibles salidas. En el Rayo no estoy siendo muy protagonista, no estoy teniendo los minutos que me corresponden, los que necesito y quiero. Tengo contrato, pero no descarto la opción de volver al Zaragoza”, decía el jugador hace una semana en Radio Marca Zaragoza.

"No hay tema con Bebé, no va a salir, el Rayo no nos ha dicho que saliera. Hace un año apenas jugaba y se pudo dar, pero ahora lo está haciendo. El Zaragoza no nos dijo nada de forma oficial y, si ha tanteado eso con el Rayo, lo normal es que le hayan dicho que no sale", aseguraban a este diario hace tres semanas desde su agencia, una visión que coincidía con la del Zaragoza, que no veía opciones por la negativa rayista. Sin embargo, la situación ha cambiado y el Rayo ya da su brazo a torcer, pese a que su salida puede obligarle a buscar otro jugador de ataque, puesto que en el extremo izquierdo solo tienen a Álvaro García, además de la polivalencia de Chavarría, también en la rampa de un posible adiós, mientras que en el costado derecho están Isi Palazón y De Frutos. El Rayo y su entrenador Francisco, que comparte agencia de representación con el extremo, consideran a Bebé un jugador útil, ya que ha jugado en 14 partidos, siempre en tramos finales, y en las dos eliminatorias de Copa, ambas de inicio, con 4 goles en total. Sin embargo, el futbolista no tiene el protagonismo que desea y siempre ha planteado su salida como opción llegando a un acuerdo con el Rayo. Ese es el paso que falta.

El Zaragoza está atento a Bebé desde hace meses y el jugador, como ha reconocido públicamente ve con buenos ojos un regreso a La Romareda, como el curso pasado, esta vez en propiedad y sin una nueva cesión como el curso pasado, con un contrato que incluya esta temporada y alguna más, probablemente dos. En el deseo del futbolista está también buscar un destino más atrayente económicamente (Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes...), aunque su buena experiencia en Zaragoza, donde jugó en 16 partidos y anotó 4 dianas para convertirse pronto en un ídolo de la grada, y su buena relación con Juan Carlos Cordero le pueden hacer cambiar de idea si logra esa salida del Rayo.

Si es en forma de rescisión antes del próximo miércoles, el caboverdiano podría firmar más allá del 1 de febrero, siempre que el Zaragoza tenga fichas libres, que ahora posee tres. Si es con un acuerdo de traspaso a coste cero y por objetivos, el ascenso en concreto, tendrá que ser antes de la noche del 31. Lo que no va a ser es en forma de cesión, algo que el jugador ya ha dejado claro varias veces que no desea.